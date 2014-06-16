واسعة الاستعمال من قبل سلاح الجو الجزائري

هذه هي طائرة "اليوشين إي أل-76" المنكوبة

تستعمل الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم ببوفاريك من نوع "اليوشين "إي أل-76" من قبل سلاح الجو الجزائري، أساسا في نقل القوات والشحن.

وتعد "اليوشين إي أل -76 " طائرة أغراض متعددة، وشاحنة جوية استراتيجية، ذات أربعة محركات، صممها مكتب اليوشين للتصميم، وأنتجت في روسيا، وتستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الروسية، وكان أول طيران لها في 25 مارس 1971، في حين دخلت الخدمة في 1974، ومازالت في الخدمة حتى الآن، وصنعت منها 960 طائرة.

"وإليوشين إي أل-76"، كان من المخطط لها في بداية الأمر أن تكون طائرة شحن تجارية في عام 1967، لتكون بديلا لطائرة "أنتونوف أن-12"، و"إي أل-76"، وتم تصميمها لتوصيل الآليات الثقيلة إلى المناطق النائية في الاتحاد السوفياتي، كما استخدمت الإصدارات العسكرية "إي أل-76 " على نطاق واسع في أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما في ذلك استخدامها كطائرة ناقلة للتزود بالوقود جوا أو كمركز قيادة جوية.

وتعد اليوشين شركة روسية تقوم بتصميم وتصنيع الطائرات تم تأسيسها من قبل سيرغي اليوشين، بدأت الشركة بالعمل في 13 يناير عام 1933 وتم تأسيس شركة إيفيايشون إنداستري إليوشين عام 1992 لتعمل كشركة تسويق وخدمة العملاء، حسب معلومات متداولة على مواقع انترنت.

صنعت الشركة العديد من الطائرات لمختلف الاستخدامات، وقامت الحكومة الروسية بعمل خطة لدمج هذه الشركة مع شركة ميكويان وسوخوي وتوبوليف وياكوفليف وإيركوت لتصبح شركة واحدة باسم يونايتد أيركرافت كوربوريشون.

ز.ز