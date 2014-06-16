كرونولوجيا حوادث الطيران في الجزائر

30 جوان 2003 : تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية

الطائرة من نوع هيركوليس سي 130 عقب سقوطها على حي فتال السكني ببني مراد قرب مدينة بوفاريك بولاية البليدة. خلف مقتل 20 من سكان الحي من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وتسجيل نحو ثلاثين جريحا.

13 أوت 2006: تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع لوكهيد إلـ 100 هيركوليس أثناء الرحلة رقم 2208 بالقرب من مدينة "بياتشنزا" الإيطالية ومقتل كل طاقمها المتكون من 03 أفراد.

جانفي 2010: تحطم طائرة عسكرية بين معسكر وبلعباس.

تحطمت طائرة عسكرية من نوع "ميغ 27" شهر جانفي من سنة 2010 بمنطقة جبلية تحد بين ولايتي معسكر وسيدي بلعباس، حيث أسفر الحادث عن مصرع قائد الطائرة.

نوفمبر 2012: تحطم طائرة عسكرية جزائرية جنوب فرنسا

لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز سي-130 بجنوب فرنسا شهر نوفمبر من سنة 2012.حيث بدأ الخلل التقني في بوفاريك إذ اشتعلت النيران في أحد محركاتها.

10ديسمبر 2012: اصطدام طائرتين عسكريتين للتدريب بتلمسان

اصطدمت طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية، أثناء قيامهما بطلعات تدريبية بجبال تلمسان أقصى غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدي الطائرتين.

11فيفري 2014: مقتل 102 شخص في تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي

سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع "هركول سي 130" ووفاة 102 شخص بينهم 4 نساء.ونجاة راكب واحد وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تمنراست صباحا وهي تقل 103 راكب (99 مسافرا و4 من أعضاء طاقم الطائرة)

11أكتوبر 2014 سقوط طائرة عسكرية ومقتل قائدها

تحطمت طائرة عسكرية من نوع سوخوي "سو-24" تابعة للقوات الجوية الجزائرية في منطقة تحليق عسكري بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، مخلفة مقتل طاقمها المتكون من قائد الطائرة وضابط ملاح.

11نوفمبر 2014: تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميغ 25":

تحطمت طائرة مقاتلة من نوع "ميغ-25" تابعة للقوات الجوية الجزائرية، أثناء تنفيذ تمرين تدريبي بالقرب من الميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

20 أفريل 2015: سقوط طائرة هيليكوبتر عسكرية بإيليزي

سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية بولاية إيليزي على الحدود مع ليبيا، مخلفة مقتل اثنين من طاقمها.

27مارس 2016: تحطم طائرة عسكرية في رقان:

وفاة 12 عسكريا جزائريا وجرح اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة رقان جنوب غرب الجزائر.

11 أفريل 2018: تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري

م.ن