نقلوا إلى موقع تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

تسخير 350 عون حماية مدنية للبحث عن الضحايا

تم تسخير عتاد هام من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي التي دعمت بوسائل الحماية المدنية لإخماد نيران الطائرة العسكرية الملتهبة التي سقطت صباح أمس، مباشرة بعد إقلاعها من القاعدة العسكرية لبوفاريك ولاية البليدة، وكذا من أجل البحث عن ضحايا. أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه وبالإضافة إلى العتاد الهام لقوات الجيش الوطني الشعبي الموجود بعين المكان تم تسخير كذلك عتاد من المديرية العامة للحماية المدنية التي تدخلت منذ الساعات الأولى لإخماد نيران الطائرة الملتهبة والبحث عن ضحايا.

تمثل هذا العتاد الموفر من طرف كل من مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة وكذا الجزائر العاصمة والوحدة الوطنية للتدخل والتدريب للدار البيضاء في ستين سيارة إسعاف وثلاثين شاحنة إطفاء و350 عون. كما نصبت مصالح الحماية المدنية خيما طبية متنقلة لأجل التدخل السريع بمحيط الحادث.

عبد الله بن مهل