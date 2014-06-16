فيما يبقى احتمال تأجيل البطولة والكأس واردا

الأسرة الرياضية ونجوم الخضر يترحمون على شهداء الوطن

عبرت الأسرة الرياضية الجزائرية ولاعبو الخضر وجل الأندية المحلية عن تضامنها الكبير مع شهداء الوطن من الجيش الوطني والذين لقوا حتفهم صبيحة أمس إثر سقوط طائرة على الطريق الرابط بين البليدة وبوفاريك.

سارعت وزارة الشباب والرياضة إلى إعلان تضامنها التام مع أسرة عناصر الجيش الوطني الذين وافتهم المنية صبيحة أمس، ووجه الوزير الجديد محمد حطاب باسمه وباسم هيئته تعازيه إلى أسرة الضحايا متمنيا من الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يجعل مثواهم الجنة، كما ترحمت مختلف الأندية وحتى أنصار الفرق على شهداء الوطن، وأعلن الأنصار الجزائريون في مختلف الصفحات الخاصة بهم في مواقع التواصل الاجتماعي عن دخولهم في حداد على أرواح شبان الجزائر، ولم يقتصر هذا على اللاعبين والرياضيين المحلين بل كان لاعبو الخضر أول المترحمين على شهداء الجيش الوطني، في صورة سفيان فيغولي الذي ترحم عليهم في تغريدات على جميع الحسابات الخاصة به في مواقع التواصل الاجتماعي في "فايسبوك" و"تويتر" و"انستغرام" وهو ما قام به أيضا كل من سليماني ومحرز وسوداني والبقية، الذي أكدوا أن الفاجعة فاجعة كل الجزائريين وليس عائلات الضحايا فقط، وفي المقابل، كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فإن احتمال تأجيل النشاطات الكروية في الجزائر إلى إشعار آخر يبقى واردا.

محمد لمين صحراوي