تقام بعد صلاة الجمعة 13 أفريل

حداد وطني وصلاة الغائب على ضحايا الطائرة العسكرية

أسدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، توجيها بإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين قضوا في سقوط الطائرة العسكرية، حيث ستستجيب مساجد الجمهورية لهذا الأمر، حسب بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عقب صلاة الجمعة 13 أفريل 2018.

وأعلن عن حداد وطني لثلاثة أيام حزنا على أرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية، وقد شرع في تنكيس الأعلام الوطنية عبر المؤسسات الرسمية والوطنية.

يشار إلى أن الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني، حتى منتصف نهار أمس، بلغت 257 شهيدا، بينهم 10 من طاقم الطائرة، و30 رعية من الصحراء الغربية.

م.ن