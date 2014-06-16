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تهاطلت عليها من رؤساء وملوك وأمراء

العالم يعزي الجزائر في تحطم الطائرة العسكرية

  11 أفريل 2018 - 15:39   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الحدث
العالم يعزي الجزائر في تحطم الطائرة العسكرية

تهاطلت التعازي على الجزائر في تحطم الطائرة العسكرية المنكوبة، صباح أمس الأربعاء، حيث أكد المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم التعازي لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في سقوط العديد من الضحايا جراء كارثة تحطم الطائرة العسكرية.

وفي ذات السياق، بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جاء فيها "نعبر لفخامتكم عن عميق تأثرنا وتعاطفنا وتضامننا معكم في هذا الحادث المأساوي، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم حسن العزاء"، وبدورها تقدمت حركة حماس إلى الجزائر رئاسة وحكومة وشعبًا بأحر التعازي، معربة عن تضامنها الكبير معها، وهي التي لم تدخر جهدا لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني، سائلة المولى سبحانه الرّحمة لهذه الكوكبة من الشهداء والشفاء للجرحى.

كما بعث أيضا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس بوتفليقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا تحطم الطائرة العسكرية، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ الجزائر الشقيقة من كل مكروه.

وعبر مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته في برقية تعزية إلى الرئيس بوتفليقة، وإلى الشعب الجزائري الشقيق في المصاب الجلل بضحايا الحادث، ودعا رئيس البرلمان العربي الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبدوره وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى نظيره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية أعرب له فيها عن أصدق عبارات المواساة والتعازي إثر فاجعة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك.

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط بخالص تعازيه لعائلات شهداء حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك راجيا المولى عزوجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي ذات السياق؛ قالت السفارة الأمريكية في الجزائر إنه "باسم الشعب الأمريكي، تقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها الخالصة لأسر وأصدقاء ضحايا هذه المأساة وكذا شركائها وزملائها في الجيش الجزائري".

 ز.ز
 

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