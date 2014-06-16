"المحور اليومي" تلتقي عائلات وآقارب ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بعين النعجة

حزن وانهيار وطول انتظار لتلقف أخبار عن فلذات أكبادهم

شقيقا شهيد: "آخفينا مونه على أمي وأخبرناها أنه حي ... كيف نطلعها على الحقيقة الآن؟

اكتظّ المستشفى العسكري بعين النعجة، بعشرات العائلات وذوي ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في اليوم الأسود، للسؤال عن مصير أقربائهم، بعضهم يحذوهم الأمل في العثور عليهم أحياء وآخرين انهاروا ولم يكونوا ينتظرون سوى تسلم جثث أبناءهم وبين الحزن والبكاء وحملة التضامن بمحيط المستشفى، الذي نقلت إليه جثث الشهداء، ذكّرتنا هذه الأجواء بمأساة عاشها الشعب الجزائري مثل فيضانات باب الواد زلزال بومرداس وضحايا الإرهاب.

"أين هم أبنائنا، نريد معلومات عنهم .. لقد انقطع الاتصال بهم .. نريد رؤية جثثهم إن كانوا قد استشهدوا .. عبارات كانت ترتسم في ملامح وعيون عائلات وذوي ضحايا حادث الطائرة، الذين هرعوا إلى المستشفى العسكري بعين النعجة بمجرّد علمهم بأنّ جثث ضحايا شهداء سقوط الطائرة قد تم نقلهم إليه. وكان الكل ينتظر تعليق تلك القائمة "المشؤومة" التي كان "الكولونال" يخرج بين الفينة والأخرى يخرج ليخبرهم أنه سيتلوها عليهم كانت بمثابة "إبرة" الإنعاش، التي تعيد الروح في تلك الأجساد التي كانت تقف أمام مبنى المستشفى العسكري "سعد نقاش" بعين النعجة.

كانوا يلتقطون الأمل مثلما تلتقط الروح كتلة هواء لتبعثه في الجسد حتى تضمن له مزيدا من العمر، كانت وجوههم شاحبة انقطع من شفاههم الدّم، كانوا يقفون بصعوبة على محيط مبنى مستشفى عين النعجة العسكري من بابه الخلفي، كانت سيارات الإسعاف تمرّ الواحدة تلو الأخرى رباعا رباعا، لترفع من خفقان القلوب التي تكاد تخرج من الصدور، هي مشاهد وأخرى يصعب وصفها وإن حاولت، خيّمت على محيط المستشفى في ذلك اليوم الأسود، يوم حزين ومشهود وقّع فيها 200 عسكري ومدني وأكثر، شهادتهم وارتقوا فيه إلى الرفيق الأعلى، وهم في طريقهم إلى الثكنات ومقرات العمل لأداء الواجب الوطني جنوب الوطن.

غلق مستشفى عين النعجة العسكري

كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار، عندما وصلنا إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، كان قلة من الناس يقفون على محيط المستشفى، بعضهم كانوا يحملون مفاتيح سياراتهم يدلون بها بين أصابعهم، علمنا أنهم سائقو سيارات الأجرة، العاملون على خط المستشفى نحو بعض المدن القريبة. في حدود الساعة الواحدة زوالا وصل أوّل قريب لضحية ينحدر من تيبازة، أخبرنا أنه قدم بحثا عن معلومة حول ابن خالته الذي استقلّ الطائرة في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا. ليتواصل توافد أسر الضحايا إلى المستشفى، كثير منهم أخبرونا أنهم جاؤوا من مستشفى البليدة، بعدما أخبروهم أنّ الجثث تمّ نقلها إلى مستشفى عين النعجة. اقتربنا من "كولونال" كان يقف عند مدخل المستشفى، لم نفصح عن هويتنا الصحفية، قلنا إننا جئنا لزيارة مريض قريب في المستشفى، أخبرنا أنّ المشفى مغلق اليوم ولا يسمح لأي شخص مهما كانت هويته بالدخول.

قائمة مشؤومة تقطع الأمل في الحياة

لم يكن يُنصح أصحاب القلوب الضعيفة، بمحاولة التقرّب من مستشفى عين النعجة العسكري، صبيحة أمس، مشاهد الخوف والترقّب تدمى لها القلوب قبل العيون، كانت القيادات العسكرية المكلفة بحراسة المدخل تدنو في أحايين كثيرة من أقارب الضحايا، توزّع عليهم عبارات تهدئة أحيانا وقاسية أحيانا أخرى، جراء الضغط الرهيب، وتنفيذ الأوامر العسكرية بالحفاظ على الهدوء، كان ذلك "الكولونال" بعيون بنّية وطبع هادئ ورزين، يدنو من عائلات الضحايا ليخبرهم بعدم القلق لأنه سيخرج ليعلّق قائمة الضحايا الذين ركبوا الطائرة، فيقاطعه زميلان له بالزي العسكري، ليؤكّدا للعائلات أن لا تعلّق الآمال لأنّ جميع ركاب الطائرة استشهدوا بعدما تحطّمت كلية.

أخبرهم رجل عسكري بزيّ مدني، أنّه عليهم التيقّن من أنّ ذويهم استقلّوا الطائرة الثانية، لأنّ طائرتان أقلعتا صبيحة الأربعاء من مطار بوفاريك العسكري، إحداهما على الساعة السادسة صباحا والأخرى على الساعة السابعة والنص، هي الطائرة التي سقطت. هذه العبارة، أيقظت أملا يكاد يكون منعدما، ليدخل الجميع في دوامة اتّصالات يسأل إن كان قريبه استقل الطائرة الأولى أم الثانية، انقطع الأمل، كلّ من كانوا هناك ركبوا الطائرة الثانية، في انتظار قائمة "الكولونال" التي تتضمّن أسماء الركاب فلربّما تعطّل أحدهم ولم يكن على موعد مع الموت.

انتظروا الأربعاء حتى يلحقوا بموعدهم مع القدر

"يا ليت أخي التزم بموعد التحاقه القانوني بالثكنة ولم يعطّل"، هذه العبارة قيلت لنا مرّتين، أولها من قبل شاب ثلاثيني ينحدر من العاصمة، عسكري أيضا ولاعب سابق بالمنتخب الوطني العسكري لكرة القدم. كان يقول إنّه أوصل شقيقه صاحب الـ 22 ربيعا، إلى مطار بوفاريك العسكري، في حدود الساعة الرابعة والنصف فجرا، على أن يستقلّ الطائرة في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا. أخبرنا محدثنا الذي رفض كتابة اسمه، أنّ شقيقه الشهيد كان يُفترض أن يلتحق بالثكنة يوم الأحد الماضي، لكنّه تأخر بأربعة أيام بسبب حضوره وليمة عائلية. في هذه الأثناء قاطعه شاب ثلاثيني آخر، أخبرنا أنه جاء بحثا عن معلومات بخصوص مصير ابن خالته، كان مظهره وهو يعض على شفتيه يدمي القلب، كان بجثته الهزيلة بالكاد يجيب على أسئلتنا، أخبرنا أن ابن خالته الشهيد كان أيضا من المفترض أن يلتحق بالثكنة يوم الأحد، لكنه تأخّر، وقال مستسلما "إنه نداء الساعة".

كذبنا على أمي أخبرناها أن شقيقنا لم يمت كيف نطلعها على الحقيقة الآن؟

لم نسجّل حضور أيّ من أولياء الضحايا، الواضح أنهم لا يستطيعون التنقّل، العساكر والدركيون المستشهدون ينحدرون من ولايات داخلية ومدن بعيدة. يصعب عليك أن تعيد وصف مشهد الشقيقان القادمان من دائرة العزيزية بولاية المدية، جاءا بحثل عن معلومات حول شقيقهما. "خجلت" أن أخبرهم بهويتي الصحفية، لأنني لم كذلك في تلك اللحظات، لم أكن سوى إنسان، ينفطر قلبك وأنت تسمع تلك الكلمات تلك العبارات، يطلعونك على مسار الموت الذي سلكه شقيقهم الأصغر، ذو الـ 24 ربيعا. التحق بصفوف الدرك الوطني قبل سنتين، اقتداء بابن عمّه الذي يعمل حاليا في تمنراست، أخبرونا أنهم قاموا بإيصاله صبيحة اليوم (أمس) إلى مطار بوفاريك في حدود الساعة الرابعة والنصف فجرا، واتفقوا معه على أن يتّصل بهم لحظة وصوله إلى بشار، أين كان يزاول أداء الواجب الوطني، لكنّ الموت كان أسرع. في تلك الأثناء ونحن نتبادل أطراف الحديث، اقترب منّا رجل عسكري بزيّ مدني، أخبرنا أن نتأكد من أنّ أقرباءنا استقلّوا الطائرة الثانية التي انطلقت على الساعة السابعة والنصف لأنها هي التي سقطت وليست الأولى التي أقلعت على الساعة السادسة. هنالك، انطلق الشقيقان في سلسلة اتصالات هاتفية، بحثا عن الساعة التي ركب فيها شقيقهم الأصغر الطائرة، لقد تأكد الأمر كانت الطائرة الثانية. لا يمكن وصف ذلك المشهد الشقيق قادم إليّ مجددا بعد الاتصال كلمات تبعثرت من فمه منثورة غير مركبة لقد كان فيها لقد مات، وجه شاحب أصفر شفتان متشققتان جفّت منهما الدماء، لبرهة نسيت أنني صحفية استسلمت للدموع وانسحبت منّي "إنا لله وإنا إليه راجعون".

منبّهات سيارات الإسعاف "نداء الموت" المؤجّل

كانت منبهات سيارات الإسعاف بمثابة "نداء الموت"، لكنه مؤجل، فلعلّها كانت تحمل بين حديدها أرواحا مازالت تتحرّك، كانت تمرّ رباعا رباعا، لتعصف بالقلوب تتبعها العيون من كلّ جانب، كان مدخل سيارات الإسعاف ممنوع دخوله على المدنيين، حاولنا الاقتراب لكنّه طُلب منا التوجّه نحو البوابة الخلفية، مكثنا للحظات بالطريق الرئيسي المؤدّي إلى باحة المشفى، نتأمّل دخولها كانت تستغرق حوالي نصف ساعة لإنزال الجثث لتعيد الالتحاق بمكان الحادث لانتشال جثث أخرى، وكانت تستغرق أزيد من ساعة من الوقت.

قايد صالح يزور المستشفى العسكري بعين النعجة

علمنا أنّ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد تنقلّ إلى المستشفى العسكري "سعد نقاش" بعين النعجة، في حدود الساعة الواحدة زوالا، بدا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والتحاق مزيد من العساكر ورجال الأمن بالزي المدني بمحيط المستشفى، اقتربوا من الناس الذين كانوا ملتفين بانتظار معلومات حول أقاربهم الذين كانوا على متن الطائرة. حلّ قايد صالح بالمستشفى العسكري بعين النعجة، قادما إليه من مكان تحطم طائرة النقل العسكرية، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك، للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.

حكيمة ذهبي