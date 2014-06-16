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وزارة العدل تحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق

  13 أفريل 2018 - 12:02   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة العدل تحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق

حددت وزارة العدل شروط الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثقين، وكيفيات تنظيمها وشروطها، وكذا عدد اختباراتها وطبيعتها ومدتها، بالإضافة الى تشكيل لجنة المسابقة، حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى "تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقـم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 أوت سنة 2008 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة.

المادة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :

– أن يكون جزائري الجنسية،

– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

– أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين(25 (سنة، على الأقل،

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،

– أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة،

– أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

– أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل ّ جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره،

– أن لا يــكــون ضابــطــا عــمــومــيــا وقــع عــزلــه أو مــحــامـيـا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

وأضافت الوزارة في المادة الثالثة للجريدة، ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :

– طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح،

– نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– صورة شـمسية (1 (حديثة،

– شهادة تسّلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،

– وصل دفع حقوق التسجيل.

يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته.

ويتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه، حسب المادة الرابعة بالوثائق التالية:

1 – شهادة إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3( أشهر،

2 – ثلاث شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3 (أشهر:

* شهادتان طبيتان (الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسّلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة.

* شهادة من طبيب مختص في الأمراض العقلية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي،

3 – ثلاث صور شمسية حديثة.

بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسّلم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة.

 

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