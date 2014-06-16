مساهل: الأزمة السورية لا بد أن تسوى في إطارها السوري

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الخميس أن المشكلة التي تطرح حاليا في سوريا "يجب أن تسوى في الاطار السوري"، رافضا فكرة أي تدخل اجنبي.

و في كلمة ادلى بها لصحيفة لوموند، أكد مساهل قائلا "نحن نتتبع تدهور الوضعية في سوريا بكل تمعن حيث تحدثنا مع وزير الخارجية الفرنسي (جون ايف لو دريان) و مع شركاء اخرين، لقد اعتقدنا دائما أن المشكلة التي تطرح في سوريا يجب أن تسوى في الاطار السوري"، مشير الى التباين الموجود بين مكافحة الارهاب التي تعتبر "واجبنا جميعا" و كذا الصراعات المتولدة من الخلافات الداخلية.

وأضاف الوزير قائلا "في هذه الحالة يجب الخروج بحل في اطار الحوار و احترام سيادة الشعب و الحكومات مع رفض اي تدخل اجنبي".