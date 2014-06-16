استشهدوا في فاجعة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

سكيكدة تحضر لاستقبال جثامين 07 عسكريين من أبنائها

تجري التحضيرات لاستقبال جثامين شهداء سكيكدة السبعة ضحايا الواجب الوطني الذين ارتقوا صبيحة الأربعاء الماضي في فاجعة تحطم الطائرة العسكريةاليوشين، التي كانوا على متنها قريبا من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة لدفنها في مثواها الأخير كل شهيد في مسقط رأسه، وذكرت مصادر المحور اليومي أنه منتظر وصول جثامين الشهداء الساعات القادمة، حيث تقوم المصالح المختصة على رأسها القطاع العملياتي بسكيكدة التابع للناحية العسكرية الخامسة بالإجراءات الإدارية اللازمة رفقة المصالح الأخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحضير لاستقبال الجثامين وفق البروتوكول المعمول به في مثل هذه الحالات خاصة من جانب التشريفات. وكانت ولاية سكيكدة قد قدمت في الفاجعة التي ألمت بالجزائر ككل 7 شهداء من أبنائها جميعهم محسوبون على المؤسسة الأمنية، أكبرهم الرائد في أمن سرية الطرقات التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتندوف يوسف شويط صاحب 38 سنة ابن بلدية اخناق مايون الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية، الذيأرسل عائلته إلى الأخيرة قبل يوم من الفاجعة على أن يلتحق بها في اليوم الموالي، آخر كلمة نطق بها لعائلته الصغيرة "أني ركبت" غير أن الله كتب له الشهادة قبل أن يدرك الوصول إليها، في تراوحت أعمار بقية الشهداء الستة المنضمين لصفوف الجيش الوطني الشعبي في مختلف الرتب بين 20 و 29 سنة، أصغرهم الشهيد ابن بلدية أولاد اعطية غربي عاصمة ولاية سكيكدة محمد الأمين بوسيس صاحب المنشور الشهير على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"،" الشهيد لا يموت"، وآخرهم ابن بلدية السبت الواقعة شرقي عاصمة الولاية عز الدين غجاجت الذي قبل أن يرتقي ترك على جدار صفحته على الفايسبوك جملة "إن مرت الأيام ولم ترون فهذه صفحتي فتذركوني، و إن غبت يوما ولم تجدون ففي قلبي حبكم فلا تنسون، وإن طال غيابي عنكم دون عودة أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعولي"، وبين الشهيدين حلم زميلهم ورفيقهم في الشهادة رشيد بولحاس ابن بلدية صالح بوالشعور جنوبي عاصمة الولاية الذي حدد موعدا لخطيبه للزواج بعد شهر رمضان الكريم، وحلم الشهيد أمين جغرود ابن بلدية بني زيد غربي عاصمة الولاية في تمكين والدته من أداء العمرة قبل أن يودعها بسامحيني يا أماه، وأحلام كثيرة خلفها وراءه خالد بوبقار ابن منطقة عين الطابية ببلدية تمالوس غربي عاصمة الولاية لعل واحدة منها تحققت وهي الارتقاء والشهادة في سبيل الله. غالية بليزيدية