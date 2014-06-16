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هول الفاجعة وأجواء الحزن تخيم على المساجد

إقامة صلاة الغائب على الضحايا والمصلين بصوت واحد..اللّهم ارحم موتانا

  13 أفريل 2018 - 16:17   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
إقامة صلاة الغائب على الضحايا والمصلين بصوت واحد..اللّهم ارحم موتانا

استمرار تحديد هويات الضحايا والعائلات تنتظر تسلم جثامينهم 

أقيمت أمس عبر مساجد الجمهورية صلاة الغائب على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة في بوفاريك، وسط حزن وتأثر كبيرين، في وقت لا تزال عمليات تحديد هويات المعنيين متواصلة بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.

لاتزال هول الفاجعة وأجواء الحزن تخيّم على معظم ولايات الوطن، فلا حديث خلال الساعات الماضية إلاّ على حادث سقوط الطائرة العسكرية وحجم الكارثة، خاصة بالنسبة لسكان بوفاريك، وبعض من عايشوا تلك اللحظات المأساوية، وفي ذات السياق تتواصل عمليات تحديد هويات ضحايا الحادث على مستوى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، في وقت أمر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، بتوجيه جثث هؤلاء الى ولايتهم، بعدما ألقى النظرة الأخيرة عليهم، والإسراع في استكمال عملية التحديد العلمي لهويات الشهداء المتواصلة من طرف المصالح المختصة، وتنتظر العديد من عائلات الشهداء الذين قضوا في فاجعة سقوط الطائرة العسكرية دقائق بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري نحو ولايتي بشار وتندوف، التعرف على جثامين أقاربها والقيام بمراسم الدفن.

وعلى غرار كل الشعب الجزائري، أدى عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مسؤولين وإطارات الدولة صلاة الغائب بمسجد كتشاوة بالعاصمة، الذي تقام فيه أول صلاة جمعة بعد إعادة افتتاحه الإثنين، بعد أشغال الترميم التي عرفها، حيث خصص إمام مسجد كتشاوة جزءا من خطبة الجمعة للحديث عن الفاجعة التي ألمت بالشعب الجزائري سائلا أن يكتب الضحايا في عداد الشهداء.

وبدوره، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال إشرافه رسميا على تأدية صلاتي الجمعة والغائب من مسجد كتشاوة، أن ضحايا حادث تحطم الطائرة "الذين سبلوا أرواحهم، أموالهم وعائلاتهم للذود بالحدود عن الإسلام والسيادة والحرية هم شهداء"، كما أثنى الوزير على كل ما قام به سكان باب الوادي والقصبة المجاورين للمسجد الذي تطوعوا للتصدق على أرواح ضحايا هذا الحادث الأليم الذي كما قال لين قلوب الجزائريين أكثر وأخرج فيهم روح التضحية والعودة إلى كلمة الحق.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن أيضا، إثر هذه الفاجعة، حدادا وطنيا لثلاثة أيام حيث تم تنكيس العلم الوطني من على كل مقرات الهيئات الرسمية بالوطن وبكل التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج.

زين الدين زديغة 

 

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