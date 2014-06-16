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فاجعة الجزائر أنستهم قضيتهم

الفلسطينيون يرفعون راية الجزائر و قسما يدوي في أرجاء فلسطين

  13 أفريل 2018 - 16:17   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الحدث
الفلسطينيون يرفعون راية الجزائر و قسما يدوي في أرجاء فلسطين

صلاة الغائب في بقاع العالم الإسلامي وأحرارها يبكون شهداء الجزائر

أنست فاجعة الجزائر التي استشهد فيها 257 شخصا إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك الفلسطينيين مآسيهم، ورفعوا الرايات الوطنية في غزة والضفة الغربية ورددوا نشيد  قسما  ونكست أعلام فلسطين ترحما على شهداء الجزائر. 

الفلسطينيون وكعادتهم التحمت مشاعرهم بمشاعر الجزائريين، كيف لا وهما الشعبان اللذان ذاقا من ويلات الاستعمار الكثير، وتجمعهما أرقام الشهداء، ففي كل حارة من حارات الخليل أو كما يحلوا للفلسطينيين تسميتها بـ  قصبة فلسطين ، رفعت الأعلام الجزائرية، ونسي هؤلاء قضيتهم ونضالهم ضد الغطرسة الصهيونية، وبغزة المحاصرة وأمام الجدار الذي يفصلهم بالأراضي المغتصبة بفلسطين رفع المنتفضون في الجمعة الثالثة للعودة رايات الجزائر، تضمانا مع شهدائها، وسارع المثقفون الفلسطينيون الى تسجيل فيديوهات قدموا خلالها التعازي للشعب الجزائري، وتوشحت جداريات حساباتهم عبر  فايسبوك  ومواقع التفاعل الأخرى، بالأسود حزنا على إخوانهم في الجزائر.

أحزان الجزائريين تقاسمها أيضا التونسيون، وألغى فنانوها حفلاتهم، وضربت فنانة تونسية مثالا في الأخوة بتأخير اصدار ألبومها الغنائي رغم التزاماتها، ووقف الكثير منهم وقفة ترحم على أرواح الشهداء، وبمعرض الكتاب بتونس، نظمت وقفة ترحم على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء الماضي في منطقة بوفاريك، وألقيت قصائد شعرية ترثي ضحايا الأمة. وفي سوريا عبر السوريون عن تضامنهم العميق مع الجزائر رغم التهديدات التي أطلقها ترامب وحلفاءه ضدهم، وعبر السوريون عن تضامنهم مع الجزائر مثلما يقوم به الجزائريون، وهو ما ترجمه أيضا حضور ابن شهيد المحراب، رمضان البوطي إلى الجزائر، حيث نزل ضيفا على مسجد كتشاوة العتيق، ليصلي أول صلاة جمعة فيه بعد ترميمه وإعادة فتحه، الاثنين الماضي، ويذكرنا ذلك بأول جمعة أداها الجزائريون في هذا المسجد التاريخ عندما ألقى الشيخ عبد اللطيف سلطات أول صلاة جمعة بعد الاستقلال. عكس ما يتم تداوله من قبل بعض الأشخاص، فإن المغاربة عبروا أيضا عن حزنهم العميق تجاه شهداء الجزائر، مؤكدين أن ما يمس الشعب الجزائري يمسهم أيضا، كيف لا وهم الذين كانوا أمة واحدة في زمن الحفصيين والمرابطين.

وبالبقاع المقدسة تضامن البنغال والهنود والإماراتيون والعمانيون وجنسيات أخرى مع المعتمرين الجزائريين، فأينما ولوا وجوههم إلا ويلقون التعازي منهم. وعبر دول العالم قدم المسلمون وأحراره التعازي، ترحما على شهدائنا، وتوحد العالم لرد الجميل على أمة ظلت الصديقة والشقيقة لكل الدول، في وقت لا تزال برقيات التعازي تتهاطل على الجزائر من مختلف دول العالم، مآزرين الشعب الجزائري في هذه الفاجعة الجوية التي ألمت بالجزائر وأسفرت عن استشهاد 257 راكبا، أغلبهم عسكريين ومرافقيهم.

زين الدين زديغة

 

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