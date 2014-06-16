بالتكبير والزغاريد والدموع .. الجزائريون يودّعون شهداءهم

جمعـــــــة الحـــــــزن

إشادة ببطولة الطيار إسماعيل دوسن والضحايا يوحدون الشعب

حزن، بكاء، قلوب ممزّقة، حكايات تنفطر لها القلوب، وداع أمهات، فراق زوجات وأبناء وخطيبات، هي مشاهد وأخرى، تقاذفها الجزائريون منذ الأربعاء الأسود ، تُحاكي نهايات شهداء، أبت الأرض إلا أن ترتوي بدمائهم، ليرتقوا إلى بارئهم في يوم مشهود، يوم لن ينساه الجزائريون وهو الذي ذكّرهم بمآسي التسعينات وذكّرهم بمآسي زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي، استقرّ في ذاكراتهم الجماعية مثلما استقرّت الآلام التي تأبى أن يتنفّس الجزائريون نعيم الطمأنينة، حتى بوجود الاستقرار والأمن.

وكأنّ حماة الوطن في الجزائر يتزاحمون لدخول الجنّة من باب واحدة، هي باب الاستشهاد في سبيل هذه الأرض الطيبة، مثلما يدخلون من باب واحدة هي باب الجيش الوطني الشعبي استمرارية لجيش التحرير الوطني، وكأنّ هذه الأرض ترفض الارتواء وتظلّ تطلب مزيدا من دماء الشهداء، العلم الذي وُضع على صناديق شهداء 11 أفريل هيو ذاته اليي استُشهد من أجله شهداء ثورة نوفمبر ، أعمار شهداء اليوم لا تفرق عن أعمار شهداء الأمس، التاريخ وحده تغيّر.

الحزن خيّم على كلّ بيت جزائري منذ ذلك الأربعاء المشهود، الجميع يصوّب أعينه نحو شاشات التلفزيونات الخاصة والعمومية، لتتبّع أوضاع العائلات التي قدّمت أبناءها فداء لهذا الوطن، لم يكن الجزائريون ينتظرون مثل هذه الفاجعة، مواقع التواصل الاجتماعي، اهتزّت هي الأخرى وباتت فضاء واسعا للتعزية، لقد تمكّنت هذه المحنة من توحيد الإعلام والفضاءات الاجتماعية عبر الشبكة العنكبوتية.

جنائز لم يسبق أن شهدتها الجزائر، منذ عشرية الدم والدمار وفيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس، خرج الجزائريون يشيّعون جثامين شهدائهم إلى مثواهم الأخير، في جو حزين. بالزغاريد والدموع تحت هتافات لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، الله أكبر ، ودّعت مختلف مناطق الوطن أمس، شهداء أسوأ كارثة جوية شهدتها البلاد.

حكايات اللحظات الأخيرة لشهداء 11 أفريل

أجساد منهارة، قلوب مفجوعة، وعيون ذابلة تلك التي كانت تسير في شوارع كلّ ولايات القطر الوطني، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تنفطر القلوب من تلك القصص التي تروي الساعات الأخيرة التي قضاها شهداء طائرة بوفاريك، مع عائلاتهم، منهم من قضى نحبه تاركا خلفه زوجة حبلى، واعدا إياها بالعودة لقضاء شهر الصيام معها لكن الموت كان منه أسرع، وشهيد آخر ترك ابنه ذي الأربعة أشهر، وآخر ترك خطيبة بانتظاره بعد أن أعلمها بإحساس يخبره بأنه لن يعود، وآخر أبى إلا أن تسمع والدته دويّ سقوط الطائرة وكأنها برفقته، وشهيد آخر وصل إلى المطار مرتين وعاد أدراجه لأن القدر لم يشأ له التأخّر عن أجله، وآخر توفي وابنه بحضنه بعدما استكمل له الفحوصات الطبية بالمستشفى العسكري بعين النعجة وكان ينوي العودة به إلى منزله العائلي ببشار.

المقدم إسماعيل دوسن الطيار البطل الذي جنّب الجزائر كارثة تاريخية

يخلّد تاريخ 11 أفريل 2018، اسم بطل جزائري يدعى اسماعيل دوسن (46 سنة)، قائد الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء الأسود، لحظات فقط بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري. إسماعيل دوسن، بطل عسكري جزائري، برتبة مقدم، من مواليد 1972 بمدينة عين الحجل بولاية المسيلة، التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 1989 والذي تلقى تكوينا في عدة دول أبرزها روسيا وانجلترا والعراق وكوريا وعاد منها مؤخرا بعد فترة من التكوين في إطار التربصات الدورية لتنمية معارفه ومهاراته التي جعلته لا يرتكب أي خطأ منذ التحاقه بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سلّم روحه إلى بارئها خدمة للوطن، الشهيد البطل رُوي عنه أنّه حاول قدر الإمكان تجنيب سقوط الطائرة على منطقة آهلة بالسكان.

المساجد بصوت واحد: الله يرحم الشهداء

وفي أجواء سادها الحزن أقيمت أمس، صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء ببوفاريك، عبر كافة مساجد الجمهورية، وأقام وزراء حكومة أويحيى صلاة الغائب بجامع كتشاوة في العاصمة، بحضور عدد من المسؤولين ودبلوماسيين من دول شقيقة وصديقة، الذين قدموا واجب العزاء لأعضاء الحكومة.

العالم يمدّ يده على أكتاف الجزائريين

لقد دخلت الجزائر التاريخ مرّة أخرى، لقد قدّمت الجزائر 257 شهيدا من جديد، لقد كانوا متوجّهين إلى الثكنات لأداء الواجب الوطني. هكذا اصطفّ العالم خلف الجزائريين حكومة وشعبا، فحزنت دول شقيقة وصديقة ونكّست أعلامها تضامنا مع الجزائريين، وتهاطلت على الجزائر برقيات التعزية، حيث تلقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقيات تعاز من طرف ملوك ورؤساء العديد من الدول عبروا له فيها عن تعاطفهم مع الجزائر إثر تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي. جاءت برقيات التعازي المتضامنة مع الشعب الجزائري من طرف ملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية وملك الأردن، عبد الله الثاني ابن الحسين، وأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة القطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. كما وردت برقيات التعازي من مستشارة ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، والرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، ورئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، ورئيس التشاد، إدريس ديبي إتنو، رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، ورئيس أزوبكستان، شوكت ميرضياييف، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس نيكارغوا، دانيال أورتيغا صفيدرا وكذا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، فايز مصطفى سراج.

عبر كل من رؤساء رومانيا كلوس ورنر ايوحانيس الجبل الأسود، فيليب فويانوفيتش، وبلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، والمجر، يانوش آدير والكونغو، جوزيف كابيلا، وسويسرا، آلان بيرسيت، وجمهورية كوريا مون جي-اين، وكرغيستان، سورونباي جيبيكوف، وأرمينيا، أرمين سركسيان، وكذا الرئيس الألماني الأسبق، أورست كولير، عن تعازيهم الخالصة وتعاطفهم مع الجزائر شعبا وحكومة.

كما أعرب البابا فرانسيس عن بالغ الألم الذي ألم به ولفت إلى أنه يتقاسم من خلال الصلاة آلام عائلات الضحايا وجميع الأشخاص ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع صبيحة الأربعاء ببوفاريك (البليدة) والذي خلف 257 ضحية من بينهم 10 أفراد من طاقم الطائرة. ولدى تلقيه النبأ الحزين يوم وقوع حادث تحطم الطائرة العسكرية أعرب البابا فرانسيس في برقيته عن بالغ الألم الذي ألم به واصفا حادث التحطم بالكارثة الجوية الأسوأ من نوعها في تاريخ الجزائر . وجاء في برقيته التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والتي بعثها الى رئيس أساقفة الجزائر العاصمة المطران بول ديفاج أن البابا فرانسيس لفت الى أنه يتحد من خلال الصلاة مع آلام عائلات الضحايا وجميع الأشخاص الذين يعانون من هذه المأساة ويتحد مع حداد الشعب الجزائري برمته.

إمام سعودي يمنح تأشيرات مجانية لعائلات الضحايا

كشف محمد بن أحمد بن صالح، أستاذ وإمام جامعة محمد بن سعود بالرياض، عن تخصيص تأشيرات لعائلات ضحايا الطائرة لتأدية مناسك الحج، وذلك خلال إلقاء كلمة بمناسبة افتتاح جامع كتشاوة ، أمس الجمعة، رسميا بحضور وزراء وديبلوماسيين أجانب، قال إنه وخلال الزيارة التي قام بها لعائلات الضحايا في ولاية عين الدفلى، قام بتقديم تأشيرات الحج لعائلات ضحايا الطائرة العسكرية.

العائلات البليدية والعاصمية تفتح أبوابها لذوي الشهداء

في مشهد غير جديد على الجزائريين، فتحت العائلات البليدية، وبالتحديد القاطنة بالقرب من المطار العسكري ببوفاريك، أبوابها أمام عائلات وذوي شهداء فاجعة الأربعاء الأسود، من أجل استقبالهم وضمان المبيت لهم، خلال رحلتهم في البحث عن فلذات أكبادهم الذين قضوا نحبهم في الحادثة. من جهتها أعلنت بعض الفنادق الخاصة بالولاية، أن أبوابها مفتوحة أمام أسر الضحايا للتكفل المجاني بهم، وكذلك هو الشأن بالنسبة لمديريات النشاط الاجتماعي التي فتحت مراكز الإيواء وإطعام العائلات. كما تم تجنيد مختصين نفسانيين على مستوى مقرات الدرك الوطني التي تستقبل عددا كبيرا من عائلات الضحايا للتكفل بهم.

حكيمة ذهبي