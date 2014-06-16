انحراف قطار لنقل المحروقات بمدينة سعيدة

سجل القطار الناقل للمحروقات القادم من أرزيو (وهران) باتجاه مركز تخزين و توزيع الوقود الواقع بمنطقة بوراشد (سعيدة) أمس الجمعة انحراف قاطرته الأمامية عن مسارها و انقلابها جانبا على مستوى الشطر العابر للنسيج الحضري لحي بلقصير بمدينة سعيدة، حسبما أوضحته مصالح الحماية المدنية بولاية سعيدة.

و كانت القاطرة الأمامية تجر 8 صهاريج معبأة بمادة المازوت بسعة 24 ألف لتر بكل قاطرة "لحسن الحظ" لم تنحرف عن مسارها عكس القاطرة الأمامية التي سجل انقلابها جانبا ، وفق ما ذكره ل/وأج/ المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بسعيدة، النقيب عبد الكريم طاقين.

و قد تسبب هذا الحادث في إصابة شخصين يعملان بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية بحالة إغماء نقلا على إثرها إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى أحمد مدغري بسعيدة لتلقي الإسعافات اللازمة، مثلما أبرزه ذات المصدر.من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.