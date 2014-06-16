حوادث الطرقات تحصد 11 قتيلا

أودت حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الماضية بحياة 11 شخصا وإصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور عبر طرقات الوطن

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية صباح اليوم السبت، إن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المدية بوفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور

وأضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية لسبعة أشخاص اختنقوا جراء استنشاق غاز أوكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة على مستوى ولاية سطيف والبيض

للإشارة فإنه خلال 48 ساعة الماضية سجلت وحدات الحماية المدنية 4613 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية