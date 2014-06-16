دفعة جديدة للملازمين الأوائل للشرطة تؤدي اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة

أدت صبيحة اليوم السبت بمجلس قضاء البليدة، الدفعة الجديدة المتكونة من 520 ملازم أول للشرطة متربصين، من بينهم 35 طالبة متربصة، اليمين القـانونية، تحت إشراف رئيس مجلس قضاء البليدة وبحضور السيد مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني والمفتش الجهوي لشرطة الوسط (البليدة)، وكذا رئيس أمن ولاية البليدة ومدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني''عبد المجيد بوزبيد''، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطـني وممثلي الأسرة الإعلامية، حيث تلقت الدفعة الجديدة تكوينا لمدة 24 شهرا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني ''عبد المجيد بوزبيد'' بالصومعة، شمل عدة مواد قانونية وتطبيقية، منها القانون العام والخاص، الإجراءات الجزائية، القانون الإداري والدستوري، تقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومبادئ حقوق الإنسان وضم برنامج التكوين أيضا جانبا خاصا بالتحضيرات البدنية، كما استفاد الطلبة المتكونون من تربصات تطبيقية وزيارات ميدانية.

منيرة ابتسام طوبالي