الأمن يعالج 120 قضية خلال مارس باستعمال " AFIS"

تمكن إطارات المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، من معالجة وحل 126 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ (AFIS).

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر مارس من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة، منها تسعة قضايا وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية، منها قضيتين تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، قضيتين خاصة بالسرقة، قضيتين خاصة بالسرقة بالنشل، قضية تتعلق بالسرقة بالسطو، قضية تتعلق بتهريب المركبات وقضية تتعلق بالسرقة بالتسلق، بالإضافة إلى 117 قضية تمت معالجتها على مستوى المحطات المحلية لـ 48 أمن ولاية، وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجزائرية لا تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان، كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على الدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

منيرة ابتسام طوبالي