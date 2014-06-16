الأمن يعالج 120 قضية خلال مارس باستعمال " AFIS"

شريط الاخبار
جمعـــــــة الحـــــــزن الفلسطينيون يرفعون راية الجزائر و قسما يدوي في أرجاء فلسطين الكناري في النهائي والحمري يقلص حظوظ التتويج بالبطولة إقامة صلاة الغائب على الضحايا والمصلين بصوت واحد..اللّهم ارحم موتانا  سكيكدة تحضر لاستقبال جثامين 07 عسكريين من أبنائها بوتفليقة يأمر بميزانية إضافية لدعم المشاريع السكنية وتوزيعها في الآجال المحددة تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي تلقيح نصف مليون طفل ضد البوحمرون خلال 20 يوما المقتصدون يهددون بمقاطعة توزيع الكتب المدرسية للسنة المقبلة جدران "سركاجي" تحكي للعالم بشاعة ولاإنسانية فرنسا الاستعمارية إعداد سجلات خاصة بتسيير مواقع الرسو للصيد البحري الحرفي عطار يدعو إلى الإسراع في تطبيق قانون محروقات جديد تيزي وزو تحتضن ورشات"جوب دايتينغ" الأولى للتوظيف استلام 67 ألف مقعد و45 ألف سرير بالمؤسسات الجامعية هذا العام حجار يكشف عن إنشاء مدرسة وطنية للرقمنة في 2019 ضرب وتعنيف في حق أطفال أبرياء والمتهمــــــون أولياء! مناضلة سابقة بحزب «الأرندي» تسلب طبيبة 410 مليون سنتيم نادل يستولي على مبلغ 230 مليون من مسكن رب عمله بالعاصمة إحالة 4 متهمين أمام المحكمة الجنائية بالعاصمة وزارة التجارة تتخذ إجراءات جديدة لحل أزمة ندرة الحليب التهرّب وتقاعس الإدارة الضريبية يُكبدان الخزينة خسائر فادحة النفط يتراجع إلى 71.84 دولارا متأثرا بتغريدة ترامب حول سوريا رفع دعم أسعار المازوت الموجه للاستخدام في القطاع الفلاحي حطاب حريص على النهوض بالرياضة الجزائرية بلعباس لكسر العقدة والزاوية لمواصلة كتابة التاريخ سوسطارة غير معنية باللقب وكأس الكاف لإنقاد الموسم حزن.. حداد وتضامن في أربعاء أسود حزن وانهيار وطول انتظار لتلقف أخبار عن فلذات أكبادهم بوتفليقة يعزي أسر شهداء الطائرة العسكرية المنكوبة هذه هي طائرة "اليوشين إي أل-76" المنكوبة كرونولوجيا حوادث الطيران في الجزائر العالم يعزي الجزائر في تحطم الطائرة العسكرية حداد وطني وصلاة الغائب على ضحايا الطائرة العسكرية «لم نجمد عملية اشتراء حصص السيارات المركبة محليا» وزارة البريد والمواصلات تقترح إنشاء «بريد إفريقي ذكي» 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تستفيد من القروض الإيجارية أسعار البرنت فوق 71 دولارا خروج بوتفليقة إلى العاصمة ليس دليلا على قبوله الترشح ضخ 3500 مليار سنتيم إضافية لعصرنة مركب الحجار الحكومة توافق على إنشاء مركب للتسليم الطاقوي وتثمين النفايات
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الأمن يعالج 120 قضية خلال مارس باستعمال " AFIS"

الأمن يعالج 120 قضية خلال مارس باستعمال " AFIS"

  14 أفريل 2018 - 13:45   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
الأمن يعالج 120 قضية خلال مارس باستعمال " AFIS"

تمكن إطارات المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، من معالجة وحل 126 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ (AFIS).

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر مارس من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة  إلى التحاليل المخبرية  الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة، منها تسعة قضايا وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية، منها قضيتين تتعلق بالتزوير واستعمال المزور،  قضيتين خاصة بالسرقة، قضيتين خاصة بالسرقة بالنشل، قضية تتعلق بالسرقة بالسطو، قضية تتعلق بتهريب المركبات وقضية تتعلق بالسرقة بالتسلق، بالإضافة إلى 117 قضية تمت معالجتها على مستوى المحطات المحلية لـ 48 أمن ولاية، وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجزائرية لا تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان، كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على الدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

منيرة ابتسام طوبالي

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات