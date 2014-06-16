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دعتهم إلى مواجهة امتداده نحو مناطق نزاع جديدة

الجزائر تستنفر العرب لمنع تمويل الإرهاب والفكر المتطرّف

  15 أفريل 2018 - 20:36   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تستنفر العرب لمنع تمويل الإرهاب والفكر المتطرّف

حذّرت الجزائر مجددا من عودة المقاتلين وانتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق نزاع أخرى، واستنفرت المجتمع الدولي من أجل منع تمويل الإرهاب ورديفاته من الفكر المتطرّف والجريمة العابرة للحدود.

 

أكدت الجزائر، في كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمّة، عبد القادر بن صالح، خلال الدورة العادية الـ 29 لمجلس جامعة الدول العربية، بالمملكة العربية السعودية، أن الانتصارات المحققة مؤخّرا على الإرهاب في المنطقة، لا يجب أن تنسي العالم الحذر لأن هذه الآفة لم تنته، لا سيما مع بروز ظاهرة عودة المقاتلين الأجانب وانتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى جديدة، تستدعي حشد الجهود والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل مواجهتها بأساليب ناجعة وفعالة، كما يتوجب الالتزام الصارم بمنع تمويل الإرهاب، ومحاربة رديفاته من فكر متطرف، وتفش للجريمة المنظمة العابـرة للحــدود بكل أشكالها وغيرها من الآفات والمظاهر السلبية. حرص ممثّل الجزائر في الاجتماع العربي على تذكير العرب بجميع الأزمات التي تضرب الإقليم، فذكّر بأنّ الوضع في سوريا يشغل الجزائر عميقا، لاسيما بعد التصعيد الذي عرفته الأوضاع وتداعياته على الشعب السوري وأمن واستقرار المنطقة ككلّ، وأكد على ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي والمصالحة الوطنية بين السوريين وحقّهم في اختيار قيادتهم. مضيفا أن الأزمة الليبية تبقى هي الأخرى محلّ انشغال الجزائر، التي تجدد الدعوة إلى تكثيف العمل للحل السياسي، بعيدا عن كافة التدخلات الأجنبية التي لا تخدم استقراره واستقرار المنطقة، مؤكّدا دعم الجزائر لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومواصلتها العمل على تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، وتشجيعهم على الحوار الشامل والمصالحة ونبذ لغة العنف وتغليب المصالح العليا لليبيا حفاظا على سيادتها ووحدة ترابها وانسجام شعبها. وأشاد بن صالح، باتفاق المصالحة الذي تم مؤخرا بين مدينتي الزنتان ومصراتة، معربا عن أمله أن يشمل هذا المسار كل البلاد. كما ناشدت الجزائر الفرقاء اليمنيين لطيّ صفحة الاقتتال وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة كأساس لإنهاء هذه الأزمة، بما يضمن وحدة وسيادة واستقرار اليمن وتحسين الوضع الإنساني المتداعي وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق في العيش الكريم. ودعا رئيس مجلس الأمة إلى التكفل السليم والمتضامن فيما بين العرب بالتبعات التي خلفها الإرهاب في المنطقة، بما يتيح توفير كافة عناصر الأمن والاستقرار التي تحتاجها الشعوب للانطلاق بعزم وقوة في مسارات البناء الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال إقرار عقد قمة ثقافية عربية تتيح الإسهام في تحقيق نقلة نوعية ثقافية وحضارية للمواطن العربي، وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الشعوب، وترقية الفعل الثقافي كأداة لخدمة التسامح والانفتاح على الآخر، والإسهام في بناء صرح الثقافة الإنسانية.

حكيمة . ذ

 

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