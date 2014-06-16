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بعد أيام من حجز ترسانة أسلحة بالمنطقة

الجيش يلقي القبض على 3 إرهابيين في برج باجي مختار

  15 أفريل 2018 - 20:38   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يلقي القبض على 3 إرهابيين في برج باجي مختار

تتوالى ضربات الجيش الوطني الشعبي وتشديده الخناق على معاقل وأتباع بقايا الجماعات الإرهابية، حيث ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار القبض على ثلاثة إرهابيين، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 

تواصل قوات الجيش الوطني الشعبي توجيه ضرباتها إلى معاقل وبقايا الجماعات الإرهابية الناشطة بالشرق ضمن جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي وكذا العناصر الساعية إلى إعادة بعث تنظيم  جند الخلافة  المبايع لتنظيم  داعش  الذي مني بهزيمة نكراء من قبل الجيش الوطني الشعبي قبل ميلاده، حيث كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه  في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، القبض على ثلاثة إرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من المسمى  ل.عبد القادر  المكنى  أبو أحمد ، والمسمى  ح. صالح شريف  المدعو  عوينة ، والمسمى  ح. صالح علي  المكنى  عويلي ، وأضاف البيان أن  العملية تأتي في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن .

ويأتي توقيف الإرهابيين بعد أيام من كشف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبئا يحوي كمية معتبرة من الأسلحة مكونة من 24 قطعة وذخيرة، وهو ما يؤكد إحكام قبضتها على كامل الحدود مع دول الجوار من خلال إحباط كل محاولات تهريب الأسلحة واختراق الإرهابيين للحاجز الأمني المفروض على طول الحدود في ظل الانفلات الذي تعرفه دول الجوار على غرار ليبيا ومالي، ويحتوي على 04 بنادق رشاشة من نوع  FM، 08 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 03 رشاشات من نوع  PKT، بندقية رشاشة من نوع FM.DP، بندقية آلية من نوع G-3، 03 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 04 بنادق تكرارية، أما بخصوص الذخيرة فتم العثور على 15 مخازن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 48 قذيفة هاون، 01 مقذوف من نوع 7RPG، 06 قنابل يدوية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 3224 طلقة من مختلف العيارات وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية.

أسامة سبع

 

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