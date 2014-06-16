توقيف 6 مهربين وحجز مركبات رباعية الدفع بتمنراست وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، ستة مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع وثلاثة دراجات نارية وتسعة قناطير من المواد الغذائية، بالإضافة إلى جهازي كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط ومولدا كهربائيا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، ضبط حراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة قناطير و45 كيلوغرام، فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببشار/ن.ع.3، تاجري مخدرات بحوزتهما 4.25 كيلوغرام من نفس المادة حسب المصدر، التي تحدث عن أيضا عن توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس.