السعودية مرتاحة لجودة العلاقات مع الجزائر

كلف عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد، بمناسبة انعقاد القمة العربية بالظهران في السعودية، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بنقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجددا تعازيه الخالصة على إثر الحادث المأساوي للطائرة العسكرية الذي وقع يوم الأربعاء الأخير ببوفاريك في البليدة.

ولدى استقباله عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاح أشغال القمة العربية بالظهران كلف عاهل المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الأمة بنقل تحياته الأخوية إلى أخيه رئيس الجمهورية مجددا تعازيه الخالصة على إثر وقوع حادث الطائرة المأساوي في 11 أبريل.

كما عبر الملك سلمان عن ارتياحه "لجودة العلاقات التي تربط البلدين".