بنود بيانها الختامي مقتبسة من رسالة بوتفليقة لوزراء الداخلية العرب

العرب يتبنون مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال قمة الجامعة العربية

تبنت الدول العربية المجتمعة في السعودية، بداية الأسبوع الجاري، مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، واتضح أنها اعتمدت على رسالة الرئيس بوتفليقة التي بعث بها للدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر مؤخرا لتطويق هذه الظاهرة التي تهدد كل دول العالم.

تضمن البيان الختامي للقمة

الـ 29 لجامعة الدول العربية بالمملكة السعودية بنودا رافعت من أجلها الجزائر للقضاء على الإرهاب عدة مرات، وتضمنتها رسالة الرئيس بوتفليقة التي بعث بها إلى الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بالجزائر قبل فترة، والتي قال فيها ...ولا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على الـمستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل، وهو ما ترجمه البندان 19 و20 من البيان الختامي اللذين نصا على التوالي بـ الالتزام بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج ، و الحرص على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الاسلامي الحنيف . الأمرنفسه بالنسبة لفقرات أخرى من رسالة الرئيس بوتفليقة السالف ذكرها التي قال فيها في سياق ذي صلة، يأتينا من نقاشات تنظم حول موضوع الإرهاب هنا وهناك أن بعض مضامينها السلبية تطال الدين وتقع في خطأ فادح يربط الإرهاب بالديانات، وبالأخص عندما تربط هذه الظاهرة المقيتة بالدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين السلـم والأمن وقبول الآخر والحاضن للجميع في ظل الاحترام المتبادل والتعايش بين بني الإنسان، وإن إلصاق الإرهاب بالإسلام الحنيف ظلم وعدوان غير مقبول والإسلام من الإرهاب بريء والإرهاب ليس له دين ولا وطن ولا حدود ، وهو ما ترجم في البندين رقم 21 و22 من ذات الوثيقة اللين نصا على التوالي على إدانة وبشدة محاولات الربط بين الارهاب والاسلام، ومطالبة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين له ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة ، و استذكار تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الاسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الارهاب، والتحذير من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته .