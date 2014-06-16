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بالتواطؤ مع موظفين بالجمارك

مغترب يهرّب أسحلة عبر ميناء الجزائر داخل أجهزة بلازما

  16 أفريل 2018 - 19:46   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
مغترب يهرّب أسحلة عبر ميناء الجزائر داخل أجهزة بلازما

قدمت فرقة البحث والتحري بالعاصمة صباح أمس 6 متهمين من بينهم ضابطان بالجمارك وأعوان أمن إلى جانب مغترب مقيم بمدينة  ليون  الفرنسية، قاموا بتهريب أسلحة من نوع  كرابيل  وبنقدية صيد عبر ميناء الجزائر بعد أن تم دسها بأجهزة تلفاز  بلازما ، بالتواطؤ مع المتهمين الذي سهلوا عملية تمرير البضاعة المحظورة بعد تلقيهم مزية بقيمة 10 ملايين سنتيم، حسب المعلومات التي تحصلت عليها  المحور اليومي  من محيط التحقيق القضائي.

استمع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، إلى المتهمين الستة المتورطين في فضيحة تهريب أسلحة عبر ميناء الجزائر بعد أن سهلوا عملية التمرير للمغترب الذي جلبها من مدينة  ليون  الفرنسية، مقابل تلقيهم عمولة بقيمة 10 ملايين سنتيم، حسب المصدر القضائي الذي أورد الخبر، وكشفت التحقيقات الأولية أن الأسلحة تم تمريرها عبر ميناء الجزائر، بعد إخفائها بإحكام داخل أجهزة تلفاز من الحجم الكبير  بلازما  حتى لا تكتشف، غير أن فطنة عناصر الشرطة تمكنت في ظرف وجير من الإطاحة بالمتهمين الذي هربوا 3 أسلحة من نوع  كرابيل ، إلى جانب بنقدية صيد، وقدموا مباشرة أمام الجهات القضائية التي فتحت تحقيقات معمقة في الملف، فيما أحال بعد ذلك وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد صباح أمس ملف المشتبه بهم على التحقيق بالغرفة الخامسة لمواصلة التحقيقات معهم والاستماع لتصريحاتهم، في انتظار الأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن تهم عديدة تمثلت في استيراد بضاعة محظورة، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي مزية غير مستحقة، وجدير بالذكر أن مقر محكمة سيدي أمحمد طوق صباح أمس بعناصر الشرطة وفرقة البحث والتحري، فيما تم جلب المحجوزات إلى المحكمة.

إيمان فوري

 

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