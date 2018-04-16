توعدت بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاجتثاث المتطفّلين من الملاعب

الفاف تحمّل مسيري أندية مسؤولية زرع الكراهية بين الأنصار

حمّلت الفيدرالية الوطنية لكرة القدم بعض مسؤولي أندية كرة القدم والرياضيين بتغذية العنف في ميادين كرة القدم وخلق جوّ من التشاحن والكراهية بين أنصار الأندية الرياضية عبر بعض وسائل الإعلام، في إشارة إلى بعض القنوات الفضائية المتخصصة، التي تعمل على تغذية هذه الفتنة، دون أن تُبادر بمراسلة سلطة ضبط السمعي البصري، التي تبقى تلتزم الصمت إزاء مثل هذه التجاوزات الخطيرة.

قالت الفيدرالية، في بيان لها، أمس، إنّ أحداث العنف الخطيرة التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي، وكذا ملعب أحمد زبانة بوهران، جعلها تتدخّل بشكل ردعي، وتوعّدت بالضرب بيد من حديد بمساعدة أجهزة الدّولة وكذا الفاعلين المعنيين بتنظيم اللقاءات الكروية، من أجل محاربة متسببي العنف داخل الملاعب وإخراجهم منها، وهي التي يفترض أن تكون مسارح للاحتفالات. وناشدت الفيدرالية العائلة الكروية للمساهمة في اجتثاث قوى الكراهية التي اجتاحت الملاعب الجزائرية.

وحمّلت الفاف ، مسؤولين كرويين ورؤساء أندية رياضية وكذا مسيرين، مسؤولية زرع التشاحن بين الأنصار من فئة الشباب وحتى بين الأمة الموحّدة، وذلك عن طريق تصريحات غير مسؤولة يطلقونها على بلاطوهات القنوات التلفزيونية المتخصّصة.

وذكرت الفيدرالية التي يتولّى رئاستها خير الدين زطشي، منذ قرابة السنة، أنها ومنذ انتخاب الفريق المسيّر الجديد على رأسها، تعمل على محاربة العنف في الملاعب، مشيرة إلى أنه من بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل المكتب الفيدرالي، هي تلك المتعلقة بتوقيف المقابلات في حالة ما إذا تمّ تسجيل تجاوزات مهما كان حجمها، في انتظار توصيات الندوة الأخيرة حول تجديد كرة القدم الجزائرية التي أقيمت يومي 11 و12 ديسمبر 2017 والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ناشدت الفاف المسؤولين على البطولات وكذا اللجان المسؤولة على إدارة المنافسات الكروية من أجل تطبيق العقوبات الصارمة ضد الأندية المؤيّدة لأعمال العنف والتجاوزات التي يرتكبها الأنصار. وشددت على أنها لن تتردّد للحظة واحدة في ممارسة صلاحياتها باستغلال جميع الوسائل المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، داعية الأندية والجمعيات وكذا وسائل الإعلام للمساهمة من جانبها في محاربة العنف في الملاعب، هذا الذي يشوّه الصورة الرياضية للبلد بشكل عام. وأكّدت الفيدرالية أنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة في الاحداث العنيفة التي ارتكبت خلال مقابلتي شبيبة القبائل-مولودية الجزائر وشبيبة وهران-شباب بلوزداد، بناء على التقارير الواردة من ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية.