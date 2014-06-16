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مدير المركّب يحمّل أنصار المولودية مسؤولية الانزلاق

هذه حقيقة ما جرى في ملعب الشهيد حملاوي

  16 أفريل 2018 - 19:50   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
هذه حقيقة ما جرى في ملعب الشهيد حملاوي

أنصار العميد اجتاحوا الملعب في الصبيحة وكسروا أبوابه السبعةت

كشفت مصالح الأمن الولائي بقسنطينة، عن حقيقة الانزلاقات التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي، الجمعة الماضي، إثر المقابلة التي جمعت بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في إطار نصف نهائي كأس الجمهورية، وحمّلت المصالح الأمنية أنصار المولودية  مسؤولية انطلاق شرارة الانزلاق بعدما اجتاح ألفا مناصر منهم الملعب في الساعات الأولى من الصبيحة، وقاموا بكسر أبوابه السبعة.

 

وفقا للتقرير الذي رفعه مدير المركب، أبوبكر زرطال، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، فإنّ الخسائر المادية التي تمّ تسجيلها في المركب الرياضي الشهيد حملاوي بقسنطينة، الذي كان يحتضن نصف نهائي كأس الجزائر بين مولودية العاصمة وشبيبة القبائل، انطلقت إثر اجتياح ألفي مناصر من المولودية لملعب الشهيد حملاوي، وقاموا بتحطيم أبوابه السبعة. وقال أبوبكر زرطال:  قرابة 2000 مناصر من المولودية قاموا باجتياح الملعب صبيحة اللقاء وحطّموا الأبواب السبعة للمركب كما قاموا بإضرام النار في أنابيب المياه داخل الملعب ، وأضاف المسؤول الرياضي ذاته، أنّ هذه الأحداث تمّت السيطرة عليها لاحقا، موضّحا أنّه قد تمّ تسجيل خسائر مادية خلال المقابلة، حيث قام أنصار مولودية الجزائر بتحطيم المدرّجات وألقوا بالحطام في بهو الملعب.

ووفقا للتقرير ذاته، الذي أعدّه مدير مركب الشهيد حملاوي، فإنّ أنصار المولودية ذاتهم، قاموا أيضا بتخريب مقرّ شباب قسنطينة، الذي يوجد بالقرب من مركب الشهيد حملاوي وقاموا بإضرام النار في حافلة النادي. وأضاف المسؤول ذاته، أنّ مصالح المركب قامت بتقدير الخسائر التي تسبّبت بها أعمال العنف هذه.

من جانبه، قام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي  عبد الحميد بن باديس ، جمال بن يسعد، هو الآخر بتقدير عدد الشباب الذين تمّ نقلهم إلى المستشفى والذين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد أحداث العنف، وقدر أن عددهم حوالي 104 شاب، تمّ نقلهم إلى المستشفى بإصابات خفيفة، من بينهم حالتين تتعلقان بمناصرين من مولودية الجزائر يوجدان حاليا تحت الرقابة الطبية. من جانب آخر، نقلت الوكالة الرسمية للأنباء، عن مصادر أمنية، أنه قد تمّ إلقاء القبض على حوالي خمسين شخصا من أنصار شبيبة القبائل ومولودية الجزائر من بينهم عدّة قُصّر.

ح. ذهبي

 

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