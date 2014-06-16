أمن ولاية تيبازة يوقف جماعة أشرار

نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة من وضع حد لجماعة أشرار من تيبازة تحترف السرقة و الاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.

إثر تلقي مصالحي لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة بتاريخ 15/04/2018، لمعلومات تفيد بوجود أشخاص مشبوهين على متن مركبة يحملون أسلحة بيضاء بإقليم مدينة تيبازة ، على الفور وضعت ذات الفرقة خطة ميدانية محكمة قصد الإطاحة بالعصابة، حيث أثمرت العملية و في ظرف وجيز من توقيف ثلاثة أشخاص على متن مركبة سياحية وضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء متمثلة في سيوف من الحجم الكبير من نوع ساموراي، قارورة غاز مسيل للدموع، سكينين من نوع اوبينال 12سم . وقد تم تحويلهم إلى المصلحة و فتح تحقيق معمق باستعمال الوسائل التقنية العلمية تبين أنهم وراء عدة عمليات سطو واعتداء على المواطنين ،تم انجاز ملف قضائي في حقهم بتهمة تكوين جمعية أشرار حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس لغرض الإعداد لجنايات باستعمال مركبة ، نشر الرعب و المساس بالسكينة العامة،في انتظار تقديمهم أمام النيابة المختصة اقليميا

نوال الهواري