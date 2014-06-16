فرعون: قانون البريد والاتصالات جاء لمواكبة التطورات القانونية والتكنلوجية

قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، إيمان هدى فرعون، يوم الثلاثاء، عرضا حول نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.

و أوضحت الوزيرة أن نص القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم 20 فبراير المنصرم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني جاء " لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية وذلك بعد مضي قرابة 17 سنة على استصدار هذا القانون وباعتبار الخبرة التي كسبت من خلال تطبيقه".

وفي هذا الإطار، أوضحت فرعون أن الأحكام المستحدثة في مشروع القانون هي "ذات طابع استراتيجي واقتصادي" مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق تطبيق القانون ليمتد إلى "أبعد من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تشكل الدعامة المادية للمبادلات ليشمل الموارد والخدمات و كذا القيمة المضافة التي يتم إيصالها عبر هذه الشبكات".

وأشارت أن اعتماد مصطلح جديد أي تعويض مصطلح المواصلات السلكية واللاسلكية بمصطلح الاتصالات الالكترونية يهدف إلى "تثمين هذا التمديد من خلال جعل التشريع الجزائري في نفس السياق مع تطور التشريعات في العالم".

كما يرمي هذا التمديد -على حد قولها-- إلى "تأطير أحسن لنشاط المتعاملين والتكفل بالجوانب المرتبطة بالموارد و الخدمات المقدمة عبر الشبكات من حيث الاستعمالات و التجهيزات".