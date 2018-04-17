الجزائر تستعين بالخبرة الروسية للتحقيق في أسباب الحادث

العلبة السوداء للطائرة العسكرية سيتم تحليلها في موسكو

قرّرت السلطات الجزائرية الاستعانة بالخبرة الروسية لمعرفة أسباب الحادث المأساوي الذي أدّى إلى سقوط طائرة عسكرية قبل أسبوع بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، وذلك بناء على الثقة التي يتبادلها البلدان في المجالات العسكرية والمدنية، منذ سنوات عديدة، سمحت بتطوير العلاقات الاستراتيجية.

أفادت مصادر موثوقة لـ المحور اليومي ، أنّ السلطات العليا للبلاد، قررت الاستعانة بالخبرة الروسية في التحريات بشأن الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، والتي أودت بحياة 257 شخصا من بينهم عسكريون ومدنيون من عائلات أفراد المؤسسة العسكرية، كانوا بصدد التنقل على متنها نحو ولايتي بشار وتندوف أقصى جنوب الوطن.

ووفقا لذات المصادر، فإنّ الاستعانة ستكون عن طريق نقل العلبة السوداء للطائرة العسكرية إليوشين أي أل 76 ، وهي التي تتضمن الحديث الذي دار بين قائد الطائرة وبرج المراقبة، حيث سيتمّ تحليلها من قبل خبراء عسكريين روس، وذلك استكمالا لعمل لجنة التحقيق التي تمّ تنصيبها على مستوى وزارة الدفاع ساعات قليلة عقب الحادث المأساوي، بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حيث ذكر بيان لـ الدفاع ، الذي أعلن رسميا عن الكارثة أن: تنقل رئيس أركان الجيش فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث .

وتعود أسباب الاستعانة بالخبرة الروسية، لأن الطائرة إليوشين 76 أي أل هي صناعة روسية، كما أنّ السلطات الجزائرية تتبادل مع نظيرتها الروسية ثقة كبيرة سمحت لها بتعزيز التعاون العسكري والمدني الذي يعود إلى علاقات تاريخية تربط البلدين.

وتعتبر طائرة إليوشين أي أل ـ76 ، طائرة نقل وشحن استراتيجية، ذات أربعة محركات، صمّمها مكتب إليوشين للتصميم الروسي، وهي طائرة قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية في سيبريا والمناطق القطبية، تصل حمولتها إلى 40 في على مسافة 5000 كم في 6 ساعات. وكانت أول طائرة سلمت إلى القوة الجوية السوفيتية عام 1974 لتصبح الناقلة الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد السوفيتي. وقد تم استخدام هذه الطائرة باعتبارها وسيلة للاستجابة في حالات الطوارئ لعمليات الإجلاء المدني، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والإغاثة في الكوارث بجميع أنحاء العالم، بفضل قدرتها على العمل من مدارج غير ممهدة، ومناطق غير مطورة ونائية.

يشغل سلاح الجو الجزائري 18 طائرة من طراز إليوشين 76 ، من بينها ثلاث طائرات من طراز إليوشين 76 أم دي أس ، وتسع طائرات من نوع إليوشين 76 ميداس . ووفقا لخبراء في الطيران العسكري، فإنّ التحقيق حول أسباب سقوط الطائرة، قد يستغرق أشهرا طويلة، ذلك أنّ الشاهد الحقيقي والوحيد الناجي من الكارثة والذي تعتمد عليه لجنة التحقيق هو CRV أو التسجيل الصوتي للمحادثات بين الطيارين، وبين الطيارين وبرج المراقبة والمعروف بالعلبة السوداء. استبعد موقع مينا دفاع ، المختص في الشؤون العسكرية فرضية التخريب أو العمل الإجرامي كسبب لسقوط الطائرة، ونقل الموقع تحليلا لقائد طائرة سابق ومدرّب طيران، أنّه من خلال المعطيات والشهادات الموثوقة التي توفّرت فإن السبب يعود إلى خلل تقني ميكانيكي من خلال المعاينات، حيث أنّ الطائرة سارت على المدرج بشكل عادي مستقيم ومتوازن وبدأت في الارتفاع ولما وصلت إلى الارتفاع 1 أي حوالي 50 مترا شوهدت شرارات تخرج من جهة المحركات اليمنى للطائرة، التي أدت إلى انطلاق إنذار أحمر اللون مع تنبيه صوتي على لوحة القيادة قام إثرها الطيار بإطفاء المحركات وبالتالي وقف تموينها بالوقود وبدأ نظام الإخماد الآلي للنيران في المحرك بإطلاق بودرة إطفاء النار. وأضاف المصدر ذاته أنّ نتائج التحقيقات هي التي ستثبت إن كان نظام الإطفاء قد اشتغل بشكل جيد أم لا.