بعد أيام من توقيف 3 منهم ببرج باجي مختار

إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى ب. محمد ، المكنى أبو مهدي ، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

تتوالى الضربات وتشديد خناق الجيش الوطني الشعبي على معاقل وأتباع بقايا الجماعات الإرهابية، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب، سّلم إرهابي نفسه، يوم 16 أفريل 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ب. محمد ، المكنى أبو مهدي ، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة .

تأتي هذه العملية بعد أيام من إلقاء مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، القبض على ثلاثة إرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من المسمى ل.عبد القادر المكنى أبو أحمد ، والمسمى ح. صالح شريف المدعو عوينة ، والمسمى ح. صالح علي المكنى عويلي ، وأضاف البيان أن العملية تأتي في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن .

في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين بحوزتهما 04 اسلحة نارية، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من وهران وبشار، 03 تجار مخدرات وضبطت 111 كيلوغرام من الكيف المعالج.