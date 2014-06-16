الدرك ينظم يوم دراسي حول مكافحة النهب والمتاجرة غير الشرعية

نظم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي أمس، يوم دراسي حول "مكافحة النهب والمتاجرة غير الشرعية بالأحجار النيزكية" يدخل ذلك في إطار تجسيد التظاهرات العلمية والتقنية المسطرة ضمن النشاطات الرئيسية لقيادة الدرك الوطني، هو الأمر الذي أكده المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني العقيد سيدأحمد بورمانة، الذي شدد بأن قيادة الدرك الوطني تولي إهتماما بالغا لكل ما من شأنه أن يحول دون المساس بالأحجار النفيسة أو المتاجرة غير الشرعية بها، خاصة ما تعلق بالأحجار النيزكية، حيث تم مناقشة واقع وتفشي هذا النوع من الإجرام بالجزائر وسبل تظافر مختلف الجهود من أجل ضمان حماية مثلى لهذا المورد الطبيعي الذي يمثل نوع من التراث النادر، بمشاركة عدد من الدوائر الوزارية، الأسلاك الخاصة وهياكل التعليم العالي، على غرار وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة الغابات، حيث يرمي هذا اليوم الدراسي الى تجسيد الأهداف التالية التعريف بالأحجار النيزكية و القيمة العلمية التي تكتسيها هذه الأحجار لدى المهتمين بالدراسات الفلكية و الجيوفلكية، والتعريف بالإتجار غير الشرعي بالأحجار النيزكية، بالإضافة إلى إيجاد آليات عملية تسمح بالتنسيق الفعال بين مختلف الهيئات الفاعلة من أجل مكافحة الإتجار غير الشرعي بالأحجار النيزكية لا سيما من حيث الجانب القانوني، من جهته صرح المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية "أوصديق عز الدين" على هامش ذات الندوة، بأن الوكالة تهتم بموضوع الأحجار النيزكية لأنها تأتي من الفضاء و تترك آثار على سطح الأرض، وأن الأقمار الصناعية الجزائرية توفر صور التي تحدد بالتدقيق الفوهات التي تتركها هذه الأحجار وما تحمل معها من معلومات حول مصدرها، حيث تعتبر هذه الفوهات ثروة طبيعية هامة تمتلك الجزائر على أربعة منها، وفي تصريح للرائد مطاي بوعلام رئيس مخبر الكيمياء بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، أفاد بأن الأحجار النيزكية تعتبر ذات أهمية بالغة خاصة بالنسبة لعلماء الفلك لأنها أفضل مصدر للمعلومات حول تركيب وتشكيل النظام الشمسي وكذا البنية الداخلية للكواكب.

منيرة ابتسام طوبالي