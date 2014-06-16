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"ثورة المحفظة" تُعجّل بتجسيد قرارات ردّ الاعتبار للهوية الوطنية

في الذكرى الـ38 للربيع الأمازيغي الجزائريون يتصالحون مع ذواتهم

  18 أفريل 2018 - 14:51   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الحدث
في الذكرى الـ38 للربيع الأمازيغي الجزائريون يتصالحون مع ذواتهم

كانت سنة 2018 موعدا حقيقيا للنقاش حول المسألة الأمازيغية، بعدما دخلت الإجراءات التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير، لصالح الهوية الوطنية حيّز التنفيذ، وعجّلت "ثورة المحفظة"، التي قادها تلامذة المدارس عبر عدد من ولايات منطقة القبائل، بتجسيد المطالب المتبقّية، بعد 38 سنة من خروج سكان المنطقة في مسيرة حاشدة بتأطير من الحركة البربرية الثقافية إلى الشارع، كاسرين حاجز الصمت والخوف السائد حينها في عهد الحزب الواحد.

تحلّ اليوم ذكرى إحياء أحداث 20 أفريل 1980، في ظروف استثنائية ومختلفة تعيشها الجزائر، بإحياء السنة الثالثة بعد إدراج اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية في الدستور الجديد، ودخلت معها الآليات المستحدثة لتجسيد هذا البند الثالث في الدستور، لتتبنّى السلطة بشكل رسمي وشامل مطالب نشطاء الحركة البربرية، وتسحب ورقة الأمازيغية من نشطاء "الماك" والأحزاب السياسية التي كانت توظّفها كأداة لاستمالة سكان منطقة القبائل في المواعيد الانتخابية.

ولم تشهد سنة من قبل نقاشا عاما مفتوحا، مثل ذلك الذي شهده العام 2018 حول الهوية الأمازيغية للجزائريين، انطلاقا من قرارات الرئيس بوتفليقة، التي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2017، بدءا بإعلان الـ12 يناير عيدا وطنيا مدفوع الأجر ثمّ إعلان تأسيس الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية.

ولم تأت هذه القرارات بين عشية وضحاها، بل هي نتيجة لنضالات نشطاء الحركة البربرية التي توارثتها الأجيال، وصولا إلى تلامذة المدارس الذين خرجوا شهر ديسمبر من العام الماضي يحملون مطالب ترقية الهوية الوطنية ومصالحة الجزائريين مع ذواتهم، اقتداء بما صرّحت به الباحثة في المركز الوطني للبحوث في التاريخ والأنثروبولوجيا تاسعديت ياسين تيتوح، لـ"المحور اليومي"، من مقر إقامتها بباريس العام الماضي في ذكرى الربيع الأمازيغي، على أنّ: "الجيل الحالي ينبغي عليه النضال على الهوية بوسائل عصره".

انسحب ردّ الاعتبار للهوية الوطنية للجزائريين على النشطاء الذين قادوا تحركات الربيع الأمازيغي من الحركة البربرية والمفكّرين، أبرزهم المفكّر مولود معمري، الذي كان له فضل كبير في توعية ذلك الجيل، حيث يعتبر الأديب الذي نشر كتابا حول الشعر القبائلي القديم، وكان يقدّم منذ 1963 دروسا سرية بالأمازيغية في قاعة صغيرة بالجامعة المركزية. فأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البريد التي أصدرت طابعا بريديا يحمل صورة الكاتب الباحث والمختص في اللسانيات وعالم الأنثروبولوجيا ذي الشهرة الدولية، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لميلاده. كما قامت مؤسسة بريد الجزائر، بتمويل مسابقة كبرى في مجالات ثقافية متنوعة احتضنتها جامعة مولود معمري بتيزي وزو.

وتوشك السلطة على الفصل في إشكالية صنعت الجدل لدى الرأي العام أو الطبقة السياسية على الأقلّ، تتعلق بالحرف الذي ينبغي أن تُكتب به اللغة الأمازيغية، بين "العروبيين" الذين "تبنّوا" مطلب الأمازيغية "مكرهين"، وباتوا اليوم يرافعون من أجل كتابتها بالحرف العربي على أساس أنّ الحرف اللاتيني يُنظر إليه على أنه حرف للغة الفرنسية وهي لغة المستعمر، وبين جماعة تنادي بكتابتها بالحرف اللاتيني بناء على أنّه الحرف الذي انطلقت منه معظم اللغات وأنه الأقرب إلى الفهم والإبلاغ، تتوسّطهما فئة داعية لكتابة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" الأصلي لها. هذه الإشكالية التي يفترض أن تنهيها الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية.

حكيمة ذهبي

 

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