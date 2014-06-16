انطلاق قافلة الحج المبرور

أعطى المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة،، يوسف عزوزة، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور من دار الامام في العاصمة، لتجوب 33 ولاية من الوطن لتقديم دورس تطبيقية ونظرية لفائدة الحجاج الجزائريين، في إطار التحضيرات لموسم حج 1439/2018، تستعمل فيها المجسمات لتبسيط كيفية أداء الحج.

ودعا عزوزة في كلمة توجيهية الائمة والمرشدين وكل أعضاء البعثة ان يكونوا في "مستوى المسؤولية التي سيتحملونها في هذه الرحلة الايمانية من بدايتها الى نهايتها" معتبرا إياها بمثابة "أمانة في اعناقهم وسيحاسبون على أي تقصير قد يحدث".

وأضاف المدير العام، ان الإمام سيخضع الى "تكوين غير التكوين الديني والفقهي كعضو للبعثة لاكتساب مهارات في فن الاتصال والتواصل مع الحجاج الميامين وفي ادارة وتسيير رحلات في مختلف المحطات والمراحل وخاصة كيفية ادارة الازمات او حالات الطوارئ واستعمال الوسائل التكنولوجية وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الداعية إلى عصرنة عملية تنظيم الحج وتطويرها".