مصر والجزائر أقوى الجيوش الافريقية

قال تقرير لمنظمة "غلوبال فاير باور" الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، إن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

وقالت "روسيا اليوم"، التي نشرت التقرير، اشتعلت المنافسة بين الجيشين المصري والجزائري بعدما أشارت المؤشرات، إلى ارتفاع تصنيف الجيش الجزائري مع هبوط بسيط للجيش المصري.

وحل الجيش المغربي في المرتبة السابعة، تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشا إفريقيا.