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وفاة 142 شخصا في حوادث المرور خلال ثلاث أشهر

  21 أفريل 2018 - 15:09   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 142 شخصا في حوادث المرور خلال ثلاث أشهر

لقي 142 شخصا حتفهم وأصيب 4146 اخرون بجروح في  3602 حادث مروري تم تسجيله بمختلف المناطق الحضرية من الوطن خلال الثلاثي  الاول من 2018 حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة عميد شرطة نائب مدير  الامن المروري بمديرية الامن العمومي رشيد غزلي .

وأوضح نائب مدير الامن المروري في لقاء نظم بمنتدى الامن الوطني بالمدرسة  العليا للشرطة "العقيد علي تونسي" تحت عنوان "دور مصالح الامن الوطني في الحد  من حوادث المرور" انه مقارنة مع الثلاثي الاول ل2017 فقد سجل تراجع في عدد  الوفيات ب 16 وفاة أي بنسبة 13 ,10 بالمئة وكذا انخفاض في عدد الجرحى ب 89  جريح أي بنسبة  10, 2 بالمئة وتراجع في عدد حوادث المرور ب 5 حادث أي بنسبة   14 ,00 بالمئة .

وأرجع المسؤول ذاته سبب هذه الحوادث المرورية الى العنصر البشري بنسبة  89  ,96 بالمئة يليها الطريق والمحيط بنسبة 03 ,02بالمئة  وحالة المركبة بنسبة  01,08 بالمئة.

 

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