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وفاة شخص سقطت عليه لافتة في بن عكنون

  21 أفريل 2018 - 15:45   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة شخص سقطت عليه لافتة في بن عكنون

توفي شخص إثر حادث سقوط اللوحة الإشهارية التي وقعت ليلة أمس الجمعة على مستوى طريق بن عكنون تجاه الدار البيضاء بالعاصمة  متأثرا بجروحه البليغة بعد نقله في حالة خطيرة نحو مستشفى بني مسوس، حسبما أكدته مديرة المناوبة بذات المؤسسة الصحية اليوم السبت.

 

قال الملازم أول خالد بن خلف الله لوكالة الأنباء الجزائرية أن ضحية  سقوط اللوحة الإشهارية الضخمة التي جرت معها الرافعة التي كان يشتغل عليها كان في حالة جد حرجة وفي غاية الخطورة بعد نقله من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مستشفى بني مسوس. 

ويبلغ الشخص من العمر 43 سنة حيث كان لحظة وقوع الحادث في حدود الساعة 23 سا و 04 دقيقة على مستوى طريق بن عكنون باتجاه الدار البيضاء يشتغل على تركيب اللوحة الاشهارية.

وأشار إلى أنه لتنفيذ عملية التدخل تم تسخير للعملية 3 شاحنات و 3 سيارات إسعاف إلى جانب تخصيص جهاز أمني إلى غاية فتح الطريق على الساعة 2سا 23 دقيقة من صباح اليوم السبت.

من جهة أخرى أفاد ذات المصدر أنه تم على مستوى موقع الانهيار الصخري الذي وقع ليلة أمس الجمعة بالطريق الرابط بين باب الوادي وشوفالي بالجزائر العاصمة فتح الطريق بصورة عادية أمام حركة المرور في حدود الساعة 3 سا و 4 د من صباح اليوم السبت وقد شهد اختناق مروري وتدخل لمصالح الأمن لتسيير حركة المرور والتنقل .

وأضاف أن الانهيار الصخري لم يسجل لحسن الحظ أي خسائر مادية أو بشرية .

 

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