التضييق على الجماعات الإرهابية بالشرق متواصل

الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة

تواصل قوات الجيش الوطني الشعبي حصد ثمار التضييق الذي فرضته على الولايات الشرقية، حيث كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة، بعد القبض على 4 إرهابيين في كل من جيجل وتبسة في أقل من 48 ساعة.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أإنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 أفريل 2018، مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة ، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، 06 تجار مخدرات وحجزت 60 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم حجز 2750 وحدة تبغ و467 علبة دواء موجهة للتهريب بكل من الوادي وبسكرة. في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام 03 مهربين وضبطت 800 لتر من الوقود إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب ووسائل تفجير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس، شخصين بحوزتهما سلاح ناري وأكثر من 1400 خرطوشة من مختلف العيارات، كما أحبط حراس السواحل بكل من عنابة والطارف، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.