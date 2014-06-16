قايد صالح يشيد بالهبة التضامنية للشعب الجزائري

أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، بالهبة التضامنية الكبرى للشعب الجزائري الذي "وقف وقفة رجل واحد" إلى جانب عائلات الشهداء وإلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي اثر سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك والتي أودت بحياة 257 شخص من بينهم 10 من طاقم الطائرة.

أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، بالهبة التضامنية الكبرى للشعب الجزائري الذي "وقف وقفة رجل واحد" إلى جانب عائلات الشهداء وإلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي اثر سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك والتي أودت بحياة 257 شخص من بينهم 10 من طاقم الطائرة.

وقال الفريق "فبقدر ما حز في قلوبنا فقدان هذه الثلة من أبنائنا البررة وأحزننا فراقهم أيما حزن فقد كانت الهبة الكبرى للشعب الجزائري الأبي الذي لهجت ألسنته من كافة ربوع الوطني بمختلف عبارات المواساة والدعاء ورسائل التعاطف والتضامن المطلق مع عائلات الشهداء ومع كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي كانت هذه الهبة سندا قويا لنا وعربون مودة وعرفان ينم عن سمو ونبل أخلاق هذا الشعب العظيم وتأصل الشيم الحميدة في وجدانه الجمعي"، كما نوه في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، بكلمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في رسالة التعزية الموجهة للشعب الجزائري في هذه المحنة العصيبة والتي ضمنها تعاطفه المطلق مع عائلات شهداء الواجب الوطني وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.