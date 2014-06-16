إدانة 56 ألف مهاجر إفريقي في الجزائر خلال 5 سنوات

كشف المدير المكلف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية، استناد إلى أرقام وزارة العدل، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم إدانة 56 ألف مهاجر إفريقي على التراب الجزائري ارتكبوا جرائم وجنح، من بينهم 30 ألف من جنسية مالية و20 ألف من جنسية نيجرية و8 آلاف آخرين من جنسيات مختلفة أو جنسيات مجهولة، مشيرا إلى أن بعض المهاجرين يعمدون إلى تزوير وثائق بالسينغال للحصول على جنسية مالية.

وقال إن الجزائر من واجبها حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين في إطار القانون ومن لم يحترم القانون الجزائري سيتعرض للطرد.