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عمال وفروع نقابية يحتجون أمام مستشفى الامراض العقلية بواد عيسي بتيزي وزو

  23 أفريل 2018 - 16:13   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الحدث
عمال وفروع نقابية يحتجون أمام مستشفى الامراض العقلية بواد عيسي بتيزي وزو

احتج، أمس، العشرات من عمال وممثلي الفروع النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمام المؤسسة الاستشفائية العمومية للأمراض العقلية فرنان حنفي بوادي عيسي، وذلك تنديدا بالقرار "التعسفي" الذي اعتمد من طرف مدير المستشفى مؤخرا والمتمثل في إحالة الأمين العام للاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزارئيين "عيسات إيدير " بوادي عيسي على مجلس الـتأديبي ومتابعته قضائيا بتهمة تزوير ملف توظيفه وكذا محضر تنصيبه على راس للاتحاد المحلي. هذا وقد عرفت الحركة الاحتجاجية مساندة قوية من طرف ممثلي الفروع النقابية للاتحادي المحلي "عيسات إدير" إلى جانب مندوبي الأمناء العامين للنقابة بكل من ذراع الميزان، ذراع بن خدة، عزازقة وتيزي وزو. في حركة تضامنية ومساندة لزميلهم والمطالبة بحرية الممارسة النقابية. وحسبما أكده المعني بالقضية السيد "قنواي" بصفته الامين العام للاتحاد المحلي "عيسات إيدير" فإن كل التهم الموثوقة ضده من طرف مدير المؤسسة الاستشفائية فرنان حنفي، غير مؤسسة في مضمونها لاسيما المتعلقة منها بتزوير شهادته الدراسية المودعة في ملفه التوظيف وهو الامر الذي أثبتته الوثائق المراسلة من طرف المؤسسة التربوية اين درس فيها. مضيفا أن إحالته على لجنة التأديب إجراء غير قانوني وذلك باعتبار أن المدير رفع دعوى قضائية ضده لدى محكمة الأربعاء ناث إيراثن، فضلا عن نفس اللجنة لا تملك صلاحية الفصل في مثل هذه القضايا لكون مهامها يقتصر على النظر في النزاعات المهنية والاجتماعية للعمال. وأكثر منذ ذلك صرح ذات المتحدث أن ذات المسؤول قام باستدعاء محضر قضائي لتعيين وتنصيب فرع نقابي موازي من رغم أن كل الوثائق تثبت أن عهدته للمرة الثانية على التوالي وستسمر إلى 13 أفريل 2020، الوضع الذي يناقض ما أقدم عليه مدير المستشفى والتي تعد غير قانونية في الشكل والمضمون.  ويعتبر تعديا صارخا على صلاحيات الاتحاد المحلي. وكل هذا يحدث بـحسبه-في الوقت الذي كان من الممكن على نفس المسؤول الاهتمام أكثر بالمستشفى الذي تعرف أوضاعا كارثية في الآونة الأخيرة والتي تم التنديد بها عبر مراسلات تم رفعها لمصالح السلطات العمومية الممثلة في مديرية الصحة، الوالي وكذا الوصاية، لكن لم تلق أي رد إيجابي، ما تسبب في تدهور حالة المستشفى من الناحية التسييرية إلى تسجل 11 حالة وفاة خلال 2017، إضافة إلى النقائص المطروحة على غرار غياب النظافة وانتشار النفايات وغيرها من الأمور الأخرى التي تستلزم تسوية عاجلة من طرف المعنيين عوض الخوض في مسائل غير  شرعية. من ناحية أخرى هدد الاتحاد المحلي "عيسات إيدير" في شل قطاع الصحة والاعتصام امام المديرية المعنية في حالة عدم الاستجابة لكافة المطالب المطروحة وفي أقرب الآجال.

أغيلاس. ب

 

 

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