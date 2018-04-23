2500 طالب لجوء و10 آلاف حراق جزائري يواجهون الطرد

البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة مشروع القانون الجديد حول الهجرة واللجوء، ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

يواجه أكثر من 2500 جزائري من طالبي اللجوء بفرنسا وأزيد من 10 آلاف حراق حتمية ترحيلهم من الأراضي الفرنسية بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على قانون الهجرة الجديد، وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، وصوت لصالح القانون 228 نائبا، بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت، ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد، وبحسب فرانس 24 فقد تسبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط. تأتي المصادقة على قانون الهجرة الجديد بعد أيام من تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، إن بلاده تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للجزائريين، متسائلا عن جدوى إقبالهم على طلب اللجوء في فرنسا، ومشددا على ضرورة معالجة واحدة لملفي التأشيرات واللجوء، وقال كولومب إن فرنسا تقدم عددا كبيرة من التأشيرات للجزائريين، فكيف نفسر طلبات اللجوء؟ لا نحتاج لطلب اللجوء في فرنسا، وهذه ملفات يجب أن نعالجها معا ، حيث أحصت 2500 جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا سنة2017 أي أكثر بـ25 بالمئة من العام السابق، كما أحصت وزارة الداخلية الفرنسية أزيد من 10 آلاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بينهم 483 قاصرا، حيث تستعد الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات الطرد في حق هؤلاء بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، وجاء في إحصائية رسمية ترتيب لعدد المهاجرين المطرودين نحو بلدانهم الأصلية، بدعوى الإقامة غير الشرعية، أو عدم مطابقة وضعيتهم على الأراضي الفرنسية مع الإجراءات المتضمنة في قانون الهجرة، وتشير الإحصائية إلى وجود الجزائريين في المرتبة الأولى من حيث عدد المطرودين من جنسيات عربية، وبالتالي المرتبة الثانية في القائمة عقب رومانيا كدولة أوروبية، وتكشف الإحصائية أن باريس طردت 3072 جزائري خلال 2017 بين مقيمين بطريقة غير شرعية، أو حاولوا تكييف وضعيتهم مع قانون الهجرة الجديد ورفضت طلباتهم.