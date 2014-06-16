مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة بسبب الغاز في العاصمة

توفي صبيحة اليوم الثلاثاء ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة جراء اختناقهم بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة، حسب مصالح الحماية المدنية.

أوضح الملازم الأوّل بن خلف الله خالد المكلّف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنه وفي حدود الساعة 10:40 من صباح اليوم تمّ تسجيل حادثة اختناق ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بغاز أكسيد الكربون، المنبعث من جهاز التدفئة مما أدى إلى وفاتهم بمنزلهم الواقع في حي قايدي ببلدية برج الكيفان، ويتعلق الامر بالأب وعمره 28 سنة والام 26 سنة وابنهما الرضيع البالغ من العمر عام ونصف.