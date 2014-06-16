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عرض مشروع القانون المحدد للأعياد الرسمية بالبرلمان

  24 أفريل 2018 - 12:43   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الحدث
عرض مشروع القانون المحدد للأعياد الرسمية بالبرلمان

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية الذي أدرج رأس السنة الأمازيغية "يناير" الموافق ل 12 جانفي من كل سنة يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.

وأشار الوزير خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، يأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع  مجلس الوزراء في 27 ديسمبر 2017، والتي أكد خلالها أن الدستور المعدل سنة 2016 أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية كعامل تماسك إضافي  لوحدته الوطنية".

كما يندرج مشروع النص القانوني في إطار "تعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاث: الإسلامية والعربية والأمازيغية" وكذا "المصالحة الوطنية من أجل دعم الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمتها الروحية والحضارية".

 

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