بدوي: الجزائر واحدة موحدة وأمنها خطر أحمر

شد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، بتمنراست، بأن أمن واستقرار الجزائر يمثل خطا أحمرا، وأضاف بأن البرامج التنموية المسطرة سيستفيد منها ك المواطنين في كل انحاء البلاد.

قال بدوي خلال زيارة عمل لولاية تمنراست لتدشين مشاريع طاقوية بأن "أمن واستقرار الجزائر خط أحمر، ولن نسمح أبدا لكل من تسول له نفسه أن تطأ قدمه شبرا من هذا الوطن أو أن يلمس حبة من حبات رمله"، وأضاف في هذا السياق بأن "الجزائر سيدة في قراراتها في ظل الاحترام التام لكل المواثيق والمعاهدات الدولية".

واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر بأن الحركية التنموية التي تسعى لتحقيقها البلاد لن تتأتى الا بتظافر جهود الجميع، حيث قال "فالجزائر واحدة موحدة وما كان للأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد اليوم أن يتحقق إلا بتكاتف جميع أبناء هذه الامة والعيون الساهرة والمرابطة على الحدود لأبناء جيشنا الشعبي الوطني لحمايته من المتربصين والحاقدين ومن أبواق الفتنة".