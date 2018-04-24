قال إن البرامج المسطرة تشمل كل الولايات

بدوي يشيد بالجيش ويحذر من العبث بأمن الجزائر

نحو تحويل تمنراست إلى قطب اقتصادي ذي بُعد إفريقي

شد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، بتمنراست، بأن أمن واستقرار الجزائر يمثل خطا أحمر، وأضاف بأن البرامج التنموية المسطرة سيستفيد منها جميع المواطنين في كل أنحاء البلاد.

قال بدوي خلال زيارة عمل لولاية تمنراست لتدشين مشاريع طاقوية بأن أمن واستقرار الجزائر خط أحمر، ولن نسمح أبدا لكل من تسول له نفسه أن تطأ قدمه شبرا من هذا الوطن أو أن يلمس حبة من حبات رمله ، وأضاف في هذا السياق بأن الجزائر سيدة في قراراتها في ظل الاحترام التام لكل المواثيق والمعاهدات الدولية .

اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر بأن الحركية التنموية التي تسعى لتحقيقها البلاد لن تتأتى إلا بتضافر جهود الجميع، حيث قال فالجزائر واحدة موحدة وما كان للأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد اليوم أن يتحقق إلا بتكاتف جميع أبناء هذه الأمة والعيون الساهرة والمرابطة على الحدود لأبناء جيشنا الشعبي الوطني لحمايته من المتربصين والحاقدين ومن أبواق الفتنة .

لدى تطرقه إلى الأهداف التنموية للدولة، أكد بدوي بأن البرامج المسطرة تشمل جميع ربوع الجزائر وهو ما يتضمن رسالة قوية بأن مسيرة التنمية لا حدود لها وستستمر إلى أن تصل كل نقطة في الوطن. وقد قام بدوي الذي كان مرفقا خلال زيارته إلى ولاية تمنراست بوزير الطاقة مصطفى قيطوني بتدشين محطة للطاقة الشمسية بسعة 13 ميغاواط وأنبوب لنقل الغاز الطبيعي على طول 530 كم، حيث تشير هذه المشاريع إلى الأهمية التي توليها برامج الدولة لمناطق الجنوب. كما حث بدوي المتعاملين العموميين على استغلال هذه الاستثمارات العمومية لإنجاز مشاريع فلاحية وصناعية مما سيجعل من المنطقة قطبا اقتصاديا ذا بعد إفريقي. قال بدوي أيضا خلال تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إن تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية بكل الإدارات والمدارس والجامعات أمر ضروري سأعمل على تجسيده ، مشيرا إلى أن تجسيد هذا المشروع يمثل خطوة في مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مجال الطاقات المتجددة.