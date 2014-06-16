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أشاد بالمستوى الذي بلغته رغم حداثتها

قايد صالح يؤكد سعي الجيش لتحقيق الاكتفاء في الصناعة العسكرية

  24 أفريل 2018 - 19:32   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يؤكد سعي الجيش لتحقيق الاكتفاء في الصناعة العسكرية

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش أصبح يولي رعاية شديدة ومتزايدة لإرساء استراتيجية عسكرية ذات طابع عملياتي بحت، أي تهتم أساسا بإعداد الجيش الوطني الشعبي وتحضيره وتطويره في كافة المجالات، بما يكفل ترقية مسعى الاحترافية أكثر فأكثر وترسيخها ويسمح بالتحديد المتواصل والمحين لأسس تكوين وتحضير القوات وإدارة العمليات.

 

أشاد الفريق بالمستوى الراقي الذي بلغته الصناعات العسكرية في الجزائر رغم حداثتها، والتي يسعى من خلالها الجيش الوطني الشعبي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى، في مختلف مجالات الصناعة العسكرية، وتلبية حاجات المؤسسات العمومية الوطنية ومختلف الأسلاك الأمنية، علاوة على الإسهام التدريجي في المشاركة في تطوير النسيج الصناعي الوطني بكل ما لذلك من تأثيرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، مستعرضا الجهود المبذولة في مجال الاتصال والتي تهدف إلى تمتين العلاقة القوية بين الشعب الجزائري وجيشه، واعتبرها همزة وصل متينة ذات المعلومة الصحيحة والصادقة والمتوافقة تماما مع درجة المصداقية التي ما انفكت تتوطد عراها بين الشعب وجيشه، مشيرا إلى أن منظومة الاتصال عموما والاتصال العملياتي على وجه الخصوص تعتبر أداة أساسية من بين الأدوات التي تعتمد عليها الاستراتيجية الدفاعية.

كما أكد الفريق في الفترة المسائية من اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية وتحددت بموجبها المحاور الأساسية التي  رأينا أنها بحاجة إلى انتهاج وتركيز على جملة من المحاور الناهضة الرئيسة، تبدأ بالعناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية، هذه العناية التي أضفت عليها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، بإعادة بعث مدارس أشبال الأمة بعدها التاريخي والمستقبلي، لتصبح فعلا خزانا بشريا نوعيا تشهد عليه هذه الأعداد النخبوية المتزايدة، ذات المستويات العالية التي التحقت بمختلف القوات والمصالح وأصبحت تسهم في الجهد التطويري العام للجيش الوطني الشعبي، فالمراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل تأهيلا كافيا ووافيا، هو الاستثمار المربح الكفيل بإنجاح مسعانا، الرامي إلى عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي، والارتقاء بجاهزيته إلى أرقى مستوياتها الممكنة والمطلوبة ، مضيفا:  إننا نعتبر منظومة الاتصال عموما والاتصال العملياتي على وجه الخصوص، بمثابة الأداة الأساسية من الأدوات التي تعتمد عليها استراتيجيتنا الدفاعية، فهو لسان حال جيشنا الذي يبدي أهمية قصوى لعلاقته مع شعبه، ويبدي أهمية مماثلة لترسيخ مضمون مهنيته واحترافيته المنطلقة من كونه جيشا جمهوريا في خدمة الشعب والوطن، ويحرص على النهوض الدائم بكامل جاهزيته القتالية والعملياتية في سبيل الدفاع عن المصلحة العليا للوطن، جيش يفتخر بالقيم العريقة التي يتشبع بها أفراده ويعتز بقيم الإخلاص والوفاء لرسالة الشهداء .

أسامة سبع

 

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