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ثلاث منها تصنّع محليا

الجيش سيتعزز بأربع سفن حربية ذات قدرات قتالية كبيرة

  24 أفريل 2018 - 19:31   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش سيتعزز بأربع سفن حربية ذات قدرات قتالية كبيرة

ستشرع وزارة الدفاع الوطني في تصنيع سفنها الخاصة بالدوريات في أعالي البحار، حيث أبرز الموقع الروسي المختص في الصناعات العسكرية  RBK Tatarstan  أن الجزائر ستتعزز بـ4 سفن حربية مطاردة، أولها سيتم تسلمها جاهزة من طرف شركة روسية، في حين سيتم صنع 3 أخرى محليا.

 

أوضح الموقع أن الجزائر طلبت 4 زوارق من المشروع 22160، وسيتم بناء السفينة الأولى في زلينودولسك أما الثلاث المتبقية فسيتم بناؤها في الجزائر، وستكون بحاويات إطلاق عمودي لعدد 8 صواريخ Klub K، ومزودة بمدفع 76 ملم AK176، ومنظومة دفاع جوي Palma التي تحتوي 10 صواريخ Igla ومدفعين دوارين، وقاذفين 2 للقنابل المضادة للغواصات DP-65، كما أنها مجهزة بالعديد من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، من ضمنها رادار الملاحة Pal-N1 ورادارPozitiv ME1  الذي يمكنه اكتشاف الأهداف على مدى 250 كلم، فضلا عن 2 أجهزة سونار Pallada و Vinyetka-EMيسمحان للسفينة باكتشاف بشكل سلبي الأهداف على السطح وفي الأعماق على مسافات تصل إلى 100 كلم بالنسبة لسفن السطح و30 كلم بالنسبة للطوربيدات والغواصات. أما بالنسبة لنظام الحماية الذاتي للسفينة فيعتمد على نظام تشويش إلكتروني TK25-E يمتلك القدرة على التشويش على الرادارات الجوية والبحرية على مدى 300 كلم، بخلق أهداف وهمية أو تعطيل عمل طائرات الأواكس أو رادارات السفن. أما قاذف الأشراك الخداعية PK-10 فيتكفل بتشكيل أهداف وهمية للصواريخ الموجهة ليزريا، أو راداريا أو حراريا من المديات القصيرة.

لكن القيمة المضافة التي تقدمها هذه السفينة بالزيادة على قوتها النارية الرهيبة، هي قدرتها على التحول إلى سفينة تجسس بفضل تصميمها الشبحي ونظامها للتشويش الذي يمكنها من القيام بمهام الاستطلاع البصري والإلكتروني، اعتراض الإشارات والاتصالات وتحديد الأهداف على الأرض. وتستعمل السفينة في ذلك النظام الإلكتروبصري Sphere 02 المركب على سارية تيليسكوبية، بالإضافة إلى احتوائها مدرجا لإقلاع وهبوط المروحيات الصغيرة في المؤخرة، مما يمنحها قدرات مضاعفة لمكافحة الغواصات فضلا عن عمليات البحث والإنقاذ.

أما حيز العمليات والمهام التي يمكن لهذه السفينة الدورية التي تقل 80 فردا القيام به فهو متعدد، كمكافحة القرصنة، مكافحة الغواصات، الاشتباك مع سفن أكبر إزاحة وعلى مسافات طويلة، القيام بضربات على الأهداف الأرضية، المراقبة والتجسس، حماية مواقع الصيد والقيام بالدوريات.

وللإشارة فقد دخلت الجزائر رسميا السنة الماضية نادي الدول المصنعة للسفن الحربية، وخطت بذلك خطوات كبيرة في مجال التصنيع العسكري، وهي تسعى جاهدة للتحول من بلد مستورد للسلاح إلى بلد مصدر، وانتهت الجزائر من تصنيع سفينة حربية محلية الصنع (تم تصنيع 80 بالمائة منها داخل البلاد) من طرف مؤسسات إنتاج وتصليح المنشآت البحرية بولاية وهران، وأطلق عليها اسم السفينة الحربية  كورفيت رايس حسان .

أ س

 

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