في إطار عملية تضامنية إنسانية

وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا

وصلت أمس إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط شحنة جزائرية من المساعدات الإنسانية خاصة الأدوية والتي ستوجه لاحقا إلى مخيمات أمبرة للاجئين الماليين بمقاطعة باسيكنو، في إطار عملية تضامنية إنسانية تقوم بها وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي.

تشمل هذه المساعدات -حسب ما صرح به ممثل وحدة الاتصال والتنسيق حدو أحمد، لوكالة الأنباء الجزائرية - على كمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لمساعدة اللاجئين الماليين الموجودين بمخيمات أمبرة بمقاطعة بسيكنو على الحدود الموريتانية المالية . تنظم هذه القافلة التضامنية الإنسانية وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل ، وأبرز حدو أن هذه الوحدة نظمت أكثر من عشرين (20) قافلة إنسانية مماثلة ما بين سنوات 2012 و2018 لفائدة لاجئين من دولتي مالي ونيجيريا يقيمون بمخيمات توجد بموريتانيا وبوركينافاسو وكذا التشاد والنيجر . تهدف هذه القافلة الإنسانية التي يشارك أيضا الهلال الأحمر الجزائري وممثلو وسائل إعلام دول الوحدة إلى تعزيز العمل التضامني والمبادرات الحسنة التي تقوم بها وحدة الاتصال والتنسيق التي تأسست سنة 2010 بالجزائر، وكذا تفعيل جهود المجتمع المدني لدول منطقة الساحل من خلال رصد إمكانيات ووسائل دول المنطقة . للإشارة؛ يبعد مخيم أمبرة بباسيكنو عن نواكشوط بأكثر من 1200 كلم شرقا ويضم أكثر 50 ألف لاجئ من مختلف مناطق مالي، وتتكون وحدة الاتصال والتنسيق من الجزائر، موريتانيا، النيجر، مالي، نيجيريا، التشاد ليبيا وبوركينافاسو. تضم هذه الوحدة أيضا 3 آليات تعمل على تحقيق الأهداف المسطرة وتنفيذ برنامج عمل هذه الوحدة وهي رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، ولجنة خاصة بالعمل الإنساني إلى جانب خلية إعلام.