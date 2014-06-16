أمن دائرة بوسماعيل يوقف أشخاص تمتهن السرقة والاعتداء على المواطنين

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بامن دائرة بوسماعيل 6 أشخاص بحوزتهم 03 سيوف تقليدية كبيرة الحجم، قارورتين غاز مسيل للدموع، سكينين من نوع اوبينال 12سم ، 3صواعق كهربائية على شكل مصباح يدوي، و 5 أسلحة بيضاء بحرية المعروفة بالسينيال، و قطعتي محذرات لغرض الاستهلاك. مجريات القضية جاءت بعد تلقي ذات المصالح لمعلومات تفيد، بوجود أشخاص في حالة شجار بوسط مدينة بواسماعيل ، على الفور تم توجيه تشكيل امني إلى عين المكان ،أين تم توقيف شخص بحوزته سيف تقليدي من الحجم الكبير حيث تم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق معمق في حيثيات القضية، استغلالا لنتائج التحقيق مع المشتبه فيه، وكذا الاستعانة بالوسائل التقنية و التكنولوجيا تمكنت ذات المصالح من تحديد هويات أفراد العصابة المتكونة من 6 أفراد

للإشارة جميع الموقفين ذو سوابق عدلية تبين أنهم وراء عدة عمليات سطو واعتداء على المواطنين ،حيث تم انجاز ملف قضائي في حقهم بتهمة تكوين جمعية أشرار،بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو من انعدام الأمن، و المساس بالسكينة العامة ، من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص و تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ،حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي،حيث تم تقديمهم أمام نيابة القليعة بتاريخ 22/04/2018 و إيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم

نوال الهواري