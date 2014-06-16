زعلان يشارك في ملتقى شبكة النقل بين الدول الأوروبية

يشارك وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بسلوفينيا بين الـ 25 و27 أفريل الجاري، في أشغال الملتقى المتعلق بشبكة النقل بين الدول الأوروبين، أين ستتم دراسة الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق أفضل اندماج بين الاتحاد الأوروبي وأنظمة النقل للبلدان المجاورة من أجل نقل آمن.

وسينظم خلال هذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء النقل لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية، إضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، موضوع خاص بالنقل في دول جنوب البحر البيض المتوسط.