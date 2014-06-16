مديرية الوحدات الجوية تستقبل 40 تلميذ

استقبلت مديرية الوحدات الجوية 40 تلميذ من المدرسة الابتدائية كريم بلقاسم حيث تدخل العملية في إطار تعزيز قنوات الاتصال الخارجي مع مختلف فئات المجتمع، هذه الزيارة التحسيسية شملت 40 تلميذ برفقة 08 مؤطرين، تكفلت بهم إطارات من مديرية الوحدات الجوية، أين تم تقديم لهم عرض خاص وتعريف شامل بمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، تلتها زيارات إلى المبنى الاداري ومختلف المكاتب بهذا الجناح على غرار مكتب الخرائط، وقاعة العمليات، ليتجه التلاميذ إلى المصلحة التقنية، كما تم تزويدهم بشروحات خاصة بمختلف الحوامات التي تزخر بها المديرية العامة للأمن الوطني والعتاد التقني المزودة به هاته الحوامات، كما تم تعريفهم بالمهام المنوطة للوحدات الجوية وما تقدمه من خدمات تساهم في حماية الوطن والممتلكات، حيث عرفت هذه الزيارة استحسان كبيرا من قبل التلاميذ وأوليائهم ومن قبل المؤطرين أيضا

منيرة ابتسام طوبالي